Rohlik chce od Rockaway koupit konkurenční Bringmeister | e15.cz

Informace o akvizici vyšla na veřejnost, jelikož zprávu o schvalování možné fúze vyvěsil na své stránky německý regulátor. „Bringmeister je na cestě stát se součástí Rohlik Group,“ potvrdil informace z německých médií na dotaz e15 mluvčí skupiny Rockaway Marek Blahuta. „Nicméně transakce je stále podmíněna schválením antimonopolního úřadu, a proto nebudeme komentovat podrobnosti,“ doplnil. Zástupce Rohliku na zaslaný dotaz prozatím neodpověděl.

Pokud by k transakci skutečně došlo, jednalo by se o první podobnou akvizici, kterou Rohlik provedl. Dosud startup Tomáše Čupra rostl organickým způsobem, na všechny trhy vstupoval pod svou značkou. Koupí Bringmeisteru by Rohlik mohl vstoupit do dalších oblastí, v nichž dosud nepůsobil. Konkrétně jde třeba o Berlín, Postupim, Augsburg nebo o Ingolstadt. Bringmeister působí také v Mnichově, kam Rohlik pod značkou Knuspr vstoupil už přede dvěma lety, v okolí města má Rohlik moderní sklad.

Bringmeister je na německém trhu už do roku 1997, původně působil v rámci retailové skupiny Edeka, přede dvěma lety ho ale koupila česká skupina Rockaway za nespecifikovanou částku. Obrat společnosti by se dle posledních veřejně dostupných informací měl pohybovat ve výši 100 milionů eur, tedy asi 2,4 miliardy korun.

„Německý trh je pro nás v zahraničí klíčový a chceme se na něj víc soustředit,“ řekl v roce 2021 v době akvizice zakladatel skupiny Rockaway Jakub Havrlant. Partner Rockaway Dušan Zábrodský, který měl v rámci skupiny Bringmeister na starosti, označil online prodej a rozvoz potravin za „Next Big Thing“.

„Letos s ním máme nakročeno k obratu přes 100 milionů eur (2,5 miliardy korun), ale do tří až pěti let se chceme dostat přes jednu miliardu eur (přes 25 miliard korun) tržeb. E-grocery má totiž z byznysového pohledu jednu výhodu – nízkou penetraci trhu,“ netajil tehdy v komentáři pro server Czech Crunch ambice.