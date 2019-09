České pivovary drtí nejistota kolem brexitu | E15.cz

České pivo čeká v Británii nejasná budoucnost. Vystoupení království z Evropské unie, které by mělo nastat poslední den října, už doléhá na export. Tuzemské pivovary loni do této země vyvezly zboží za 219 milionů korun, což znamená meziroční pokles o více než šest procent. Současně je to nejnižší hodnota od vstupu Česka do EU.

Další pokles vývozu piva na ostrovy není vyloučen. „Může klesnout úměrně tomu, jak poklesne celý trh,“ řekl vedoucí britské pobočky agentury CzechTrade Martin Macourek. Obdobně vidí situaci Budějovický Budvar, který Británii řadí mezi pět nejdůležitějších trhů. „Krátkodobě nevylučujeme pokles prodeje piva,“ uvedla vedoucí oddělení exportních prodejů Renata Pánková.

Nejistá podoba britského odchodu

Situaci předních tuzemských vývozců piva do Británie, ke kterým kromě Budvaru patří také Pivovary Staropramen a Plzeňský Prazdroj, neohrožuje podle Macourka ani tak samotný brexit jako jeho okolnosti. „Že nikdo neví, jakou bude mít podobu, je toxické mnohem více,“ poznamenal. „Pivovary nevědí, na co konkrétně se mají připravovat,“ uvedla výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. „Počítáme se všemi scénáři,“ uvedl k tomu mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Pokud se do konce října podaří uzavřít výstupní dohodu Británie z EU, pro pivovary se podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nic nemění. „Usilujeme o velkou obchodní dohodu, která většinu věcí zachová tak, jak byly,“ vysvětlil. Brexit bez dohody by však podle něho vyvolal více administrativy, celních kontrol a s nimi souvisejících kolon na hranicích. Právě čekání na hranicích, které se podle Macourka může protáhnout až na několik dnů, by vyvolalo problém s dovozem tankového piva s omezenou trvanlivostí.

Přednost možná dostane sudové pivo

„Možná budeme muset přestat do Británie vyvážet tankové pivo a nahradit sudovým,“ sdělil Kovář z Plzeňského Prazdroje, který tam vyváží značky Pilsner Urquell a Velkopopovický Kozel. Výměnu za sudové pivo by volil také Budvar. U Britů jsou ale podle Macourka tankovny a tankové pivo velmi oblíbené.

Pivovary Staropramen vyvážející svůj stejnojmenný ležák by zvážily licenční výrobu. „Máme s ní řadu zkušeností z jiných zahraničních trhů,“ vysvětlila mluvčí Denisa Mylbachrová. Budějovický Budvar doufá v administrativní řešení. „Máme vyjednaný speciální celní režim, při kterém by se veškeré naše pivo celně odbavovalo až ve skladu v anglickém vnitrozemí, čímž bychom se vyhnuli zdržení na hranicích,“ doplnila Pánková.

Pivovary zmiňují jako další problém měnový vývoj. „Pokud by libra ještě oslabila, znamenalo by to zdražení našeho piva v Británii,“ připomněl Kovář z Prazdroje a připustil, že by to mohlo přispět k úbytku zákazníků.

Desetiprocentní celní přirážka na osobní auta

V ještě složitější situaci než české pivo by se podle Macourka ocitl po brexitu automobilový průmysl, který tuzemskému vývozu do Británie dominuje. České automobilky tam loni vyvezly osobní vozy v hodnotě 42 miliard korun. „Automobilový průmysl by mohl kromě celé řady dalších problémů čelit tarifním překážkám. Dovoz hotových aut z Evropské unie do třetích zemí podléhá desetiprocentnímu clu, což by po brexitu platilo i pro Británii,“ řekl Macourek.

Větší zátěži by podle něj byly vystaveny také autodíly a součásti strojů nebo výrobky z oblasti energetiky, jako jsou turbíny nebo kotle. „Export těchto artiklů by se mohl dramaticky snížit, čímž by Česká republika mohla být významně postižena,“ doplnil.

V souvislosti s automobilovým průmyslem zmínil Macourek možnou sektorovou dohodu. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Prouza ji však považuje za problematickou. „Nelze to udělat vyváženě. Když uzavřete sektorovou dohodu na auta nebo na pivo, ostatní sektory se mohou cítit ublíženě,“ poznamenal.

Nejvýznamnější položky vývozu z ČR do Británie (v roce 2018, v miliardách korun) osobní vozy zařízení ke zpracování dat autodíly 42 24 13