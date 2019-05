Deště zachránily letošní úrodu, dlouhodobé sucho ale trvá, říká tajemník zemědělské asociace Šebek | E15.cz

Kvůli silný dešťům je na 30 místech v Česku vyhlášen povodňový stav. Jaký dopad to bude mít na tuzemské zemědělce a úrodu?

Déšť v současné době je určitě pozitivní, neboť naše země se potýkala dlouhou dobu se suchem a v současné době došlo alespoň k saturaci povrchových vrstev půdy. Zdá se tedy, že se alespoň prozatím zachránila situace, kdy hrozila obecně velkou neúrodou z nedostatku vody napříč celou republikou.

Bude to stačit k doplnění zásob podzemní vody?

O tom se ještě hovořit nedá a z tohoto hlediska jsme zatím ještě pořád „na suchu“. Pochopitelně ale všeho moc škodí, takže příliš intenzivní srážky, které se místně už nestačí vsakovat a odchází třeba i s ornicí pryč z polí, jsou určitě problém, o důsledcích v podobě případných povodní ani nemluvě.

V jakém segmentu zemědělství budou škody největší?

O segmentu, kde by měly být škody největší asi zatím nelze obecně hovořit, na to je příliš brzy. Záleží od lokalit, kde nejvíce prší, co se kde pěstuje a jaký bude další vývoj. Příliš intenzivní lijáky mohou poškodit úrodu na polích obecně, snad jen možná s výjimkou travních porostů, které jsou nejodolnější. Pokud bude situace trvat v této intenzitě ještě řekněme týden, pak by škody v nějakém měřítku vznikat samozřejmě mohly.

Lze se preventivně bránit klimatickým výkyvům například postřiky nebo úpravou půdy?

Bránit se lze jen respektováním přírodních zákonitostí a odpovědným přístupem k hospodaření v krajině. Vše se vším souvisí a pokud se někdo dlouhodobě nechoval ve své lokalitě rozumně a hleděl jen na okamžité zisky, může mít problém s vodní či větrnou erozí a podobně. Žádná chemická opatření tento stav dohnat nemohou. Je to o celkovém přístupu k místu, kde farmář žije a podniká. U obrovských agroholdingů lze o tom ale velmi pochybovat. Na tyto výkyvy je obecně nejvhodnější model zemědělství založený na rodinných farmách, tak jako je tomu téměř všude ve světě. Jen u nás moc ne.

