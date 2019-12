Kofola prodala poloviční podíl v ruském nápojáři Megapack | E15.cz

„Po odchodu z polského trhu se Kofola stahuje z dalšího pro ni neperspektivního a rizikového trhu. K prodejní ceně inkasovala navíc dodatečnou dividendu v objemu 14 milionů korun.

Ruská investice podle společnosti netvořila jádrový byznys skupiny a prodej podílu byla spíše otázkou času. „Roční příspěvek do zisku před zdaněním se v posledních letech pohyboval do dvaceti milionů korun, v kontextu konsolidovaného čistého zisku zhruba 300 milionů byl tedy marginální. Prodejní cenu vzhledem k výše uvedeným příspěvkům do ziskovosti považujeme za adekvátní,“ řekla šéfka vztahů s investory firmy Lenka Frostová.

Analytik Fio banky Jan Raška hodnotí transakci z pohledu Kofoly pozitivně. „Postupné opuštění neperspektivních trhů, tedy například Polsko, Rusko, a na druhou stranu upevňování pozice na jádrovém česko-slovenském trhu v podobě nedávné akvizice tuzemských producentů minerálních vod Korunní a Ondrášovka vnímáme jako kroky správným směrem,“ uvedl Raška.

Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě. K výrobkům Kofoly patří i dětské nápoje Jupík, značky Vinea, Chito, Top Topic nebo Citro Cola. Firma má kolem 2000 zaměstnanců, z toho asi 700 v Česku. Její tržby za letošní tři čtvrtletí meziročně vzrostly o 3,6 procenta na 4,89 miliardy korun. Ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) jí stoupl o 0,5 procenta na 860,2 milionu korun.

