Nestlé investuje miliardu dolarů do udržitelnosti pěstování kávy | E15.cz

Největší světový producent kávy, švýcarská společnost Nestlé, vyráží do boje s klimatickými změnami. Firma chce do roku 2030 investovat miliardu dolarů, téměř 25 miliard korun, aby povzbudila své dodavatele surovin k používání udržitelnějších zemědělských metod. Uvedla to agentura Bloomberg.