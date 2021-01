Náhražky masa přilákaly i Pepsi, nápojový gigant se spojí s Beyond Meat | E15.cz

Rostlinný burger z produkce Beyond Meat

Americký nápojový gigant PepsiCo a potravinářská společnost Beyond Meat vytvoří společný podnik pro vývoj a prodej občerstvení a nápojů z rostlinných alternativ masa. Finanční podmínky partnerství dnes firmy nezveřejnily, jen uvedly, že tyto aktivity bude řídit nově vytvořený subjektu PLANeT Partnership.

Rostlinné alternativy masa, jako jsou karbanátky a klobásy, od Beyond Meat jsou v posledních letech mezi spotřebiteli ve stále větší oblibě. Lidé, kterí se zajímají o zdravý životní styl, si totiž chtějí rozšířit možnosti stravování.

Nové partnerství s PepsiCo poskytne firmě Beyond Meat napojení na její distribuční a marketingové zdroje a umožní expanzi do nových produktových řad, uvedl generální ředitel Beyond Meat Ethan Brown.

PepsiCo, která kromě stejnojmenné značky nápojů vlastní také například značky Lays, Quaker a Gatorade, se rovněž snaží rozšířit nabídku zdravého občerstvení a nápojů.

"Rostlinné proteiny pro nás představují obrovskou příležitost k růstu, novou hranici naší snahy vytvořit udržitelnější potravinový systém," uvedl ředitel pro globální obchod společnosti PepsiCo Ram Krishnan.

Potravinářské společnosti se snaží pronikat do oblasti rostlinných náhražek masa. V roce 2019 firma Chobani představila jogurt na bázi kokosového mléka, zatímco společnost Nestlé přišla s rostlinným burgery a mletým masem. Zpracovatel masa Tyson Food, který kdysi vlastnil podíl v Beyond Meat, má nyní vlastní řadu rostlinných mas.

Společnost Beyond Meat byla založena v roce 2009 a od roku 2019 se s jejími akciemi obchoduje na burze. Loni si akcie firmy připsaly kolem 65 procent. Dnes krátce po zahájení obchodování vykazovaly díky dohodě s PepsiCo nejvyšší denní nárůst od doby, kdy se s nimi začalo obchodovat, uvedla agentura AP.