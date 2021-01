Komentář Michala Půra: Zákon o povinném podílu českých potravin je v podstatě státní terorismus | E15.cz

Je svým způsobem neuvěřitelné, co všechno jsou zákonodárci schopni prosadit, když pozornost přitahuje výhradně koronavirus. Čerstvě schválený zákon o kvótách na prodej potravin z české produkce je jednou z takových zhůvěřilostí. Je to vlastně náramně jednoduché, a pokud vás napadají myšlenky typu „alespoň jsme pomohli našim zemědělcům“, tak na to rovnou zapomeňte. Je to jen další penězovod z kapes daňového poplatníka do kapes velkých zemědělských a potravinářských podniků, třeba Agrofertu.