Ovocnáři tratí kvůli konkurenčnímu Polsku. Jen projídají dotace a nemodernizují, oponuje Prouza | e15.cz

Za poslední zimu podle Ovocnářské unie zmizelo z krajiny více než tisíc hektarů ovocných sadů. Kromě vysokých cen energií za úbytkem sadů stojí podle unie i trh z Polska, který českým obchodům nabízí jablka za bezkonkurenčně nízkou cenu. Její předseda Martin Ludvík, který na problém dlouhodobě poukazuje, upozorňuje, že ovocné sady ruší především středně velké nebo větší podniky. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáše Prouzy by se ale dané sady stejně musely vykácet, protože by kvůli stáří už dobře neplodily. „Českým ovocnářům by prospělo, kdyby přestali brečet a poučili se od svých úspěšnějších kolegů,“ komentuje situaci.