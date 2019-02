Pivovar Samson bojuje se ztrátou. Přesáhla už půl miliardy | E15.cz

Samson se nedostává ze ztráty podle výroční zprávy už pátý rok v řadě, předloni bylo hospodaření pivovaru v minusu 82,4 milionu korun. Propad nastal také v tržbách, které se snížily o 45 milionů na 123 milionů korun.

Překlopení do zisku pivovar neočekává ani za loňský rok. „Zisk stále nevykazujeme, je to i kvůli velkým investicím,“ sdělil loni v září šéf Samsonu Daniel Dřevikovský pro ČTK. Firma, která provozuje pivovar v Českých Budějovicích, investovala v posledních letech do modernizace výrobní technologie.

„V příštích letech očekáváme růst tržeb a růst výstavu při klesajících výrobních nákladech na hektolitr, což povede k výrazně lepším výsledkům,“ uvedl někdejší člen představenstva firmy Jaromír Staroba.

Na prohlubující se ztrátu upozornila ve výroční zprávě také auditorská společnost Deloitte. „Tyto události a podmínky spolu s dalšími záležitostmi ukazují na existenci významné materiální nejistoty, která může zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat,“ uvedl auditor Ladislav Šauer.

Nicméně vlastník Samsonu slíbil českou pivovarnickou firmu dotovat nejméně další rok. „Společnost obdržela prohlášení od jediného akcionáře Anheuser-Busch Worldwide Investments, že bude podporovat aktivitu společnosti po dobu minimálně následujících dvanácti měsíců a poskytne jí potřebnou finanční podporu pro plnění jejích závazků,“ dodal Staroba.

Pivovar Samson, který na českém trhu prodává značky Samson, Pito nebo Ležák 1795, patří do brazilsko-belgické skupiny AB InBev. Jedničkou na českém trhu je Plzeňský Prazdroj, který v roce 2017 utržil šestnáct miliard korun. Následují Pivovary Staropramen s obratem 8,98 miliardy korun v roce 2017 a Heineken s obratem 3,13 miliardy korun ve stejném roce.

