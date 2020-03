Potravináři z izolované části Olomoucka brzdí výrobu | E15.cz

"Pivovar Litovel přistoupil k úplnému zastavení výroby a distribuce minimálně na čtrnáct dní stanovené karanténní lhůty," uvedl pro deník E15 jeho ředitel Lumír Hyneček. "Pivovar přešel do krizového režimu provozu, který nyní zajišťuje pět pracovníků z původních dvou set zaměstnanců," dodal.

O podobném kroku mluví i pekárna United Bakeries. „Vývoj situace směřuje k omezení, případně zastavení výroby na nezbytnou dobu,“ řekl E15 mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

„Samozřejmě nás to omezuje, ale snažíme se to řešit a, byť v omezeném rozsahu, vyrábět,“ sdělil již dříve deníku Právo nejmenovaný zdroj ze sýrárny, která je největším českým výrobcem tvrdého sýru typu grana a patří do skupiny italské podnikatelské rodiny Brazzale. Spolumajitel české firmy Brazzale Moravia Roberto Brazzale později pro deník E15 uvedl, že výroba nebyla omezena. "Podnik jel vždy na plný výkon a všechny svozy a dodávky jsou pravidelné," řekl.

Karanténní opatření, která mají omezit šíření nákazy koronavirem, pro uničovskou pekárnu podle Hanzelky zároveň znamenají, že její výrobky jsou rozváženy jen v rámci této oblasti. „Co se týká zásobování zákazníků, kteří jsou mimo uzavřenou oblast, ale jsou zásobováni z pekárny Uničov, dodávky zajišťujeme z našich okolních pekáren,“ doplnil Hanzelka.

Opatření dopadla podle starosty Litovle Viktora Kohouta (SNK) také na další firmy. „Některé přestaly okamžitě fungovat a zavřely,“ uvedl pro Radiožurnál. V oblasti dále vyrábí společnost Europasta SE, pod kterou spadají těstoviny značek Adriana nebo Rosické těstoviny.

Karanténní opatření vyhlásila v pondělí Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje. V praxi znamenají, že obyvatelé nesmějí nejméně dva týdny oblast opustit. Pro výrobce však platí výjimka. „Máme seznam těch, kteří mohou jak jako fyzické osoby jít do práce, tak i transportovat zboží. Policie na základě tohoto seznamu zabezpečuje vpuštění nebo opuštění této zóny,“ vysvětlil pro deník E15 hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Výjimka podle mluvčího Agrofertu v praxi již funguje.

Situací se zabývalo i ministerstvo zemědělství. „Je vyřešen problém se zajištěním zaměstnanců u výrobce těstovin, podmínky pro vjezd dopravců a zemědělců se aktuálně řeší,“ uvedl pro deník E15 mluvčí rezortu Vojtěch Bílý. Problémy výrobců připustil i hejtman, byly však podle něj způsobeny i tím, že si firmy opatření „nevyložily správně“.