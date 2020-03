Potravináři zpochybňují pravidla dvojí kvality, vyhrožují soudy | E15.cz

Výrobcům potravin se nelíbí pravidla, podle kterých chce stát rozhodovat, co je dvojí kvalita. Za jejich porušení má přitom hrozit až padesátimilionová pokuta. Výrobcům vadí především požadavek na množství informací, které by měly být uvedeny na obalu.

„Některé povinnosti jako informovat spotřebitele, že existují státy, které mají jiné interní předpisy a například se tam nesmějí výrobky obohacovat vitamíny, se nám jeví jako nepřiměřené,“ říká ředitel pro korporátní záležitosti českého Nestlé Vratislav Janda. „Etikety jsou běžně čtyř- nebo vícejazyčné a sdělení by pak bylo v češtině, slovenštině, maďarštině a angličtině, přičemž ty další země to vůbec nezajímá,“ vysvětluje ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory Miroslav Koberna. Výhrady mají podle zjištění deníku E15 i další výrobci v Česku.

Metodika, kterou v minulém týdnu zveřejnila na svém webu Státní zemědělská a potravinářská inspekce, požaduje, aby byl spotřebitel informován o rozdílech ve složení například takto: „Receptura pro (název členského státu) neobsahuje vitamíny a minerální látky z důvodu požadavků stanovených vnitrostátní právní úpravou.“ Koberna míní, že by tyto informace mohly být místo obalu podrobně popsány na internetu. „Budeme trvat na tom, aby byly primárním kanálem pro sdělování informací alternativy k jejich poskytování na etiketě,“ dodává.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce připouští, že se pravidla ještě mohou měnit. „Materiál je zcela jednoznačně označen jako pracovní verze. Z logiky věci jde tedy o materiál, který není konečný a může doznat změn,“ říká mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Zveřejněním metodiky vyšla podle Kopřivy inspekce vstříc odborné veřejnosti a poslancům, kteří o ni žádali, ještě než bude schválena novela zákona o potravinách. Ta čeká na závěrečné čtení v Poslanecké sněmovně.

Pokud se pravidla nezmění, hrozí podle výrobců soudní spory. „Dokument vypracoval tým, který má jen povrchní znalosti o potravinářské výrobě či ekonomice potravinářských firem a nebral v úvahu možné soudní spory, k nimž by pravděpodobně došlo, pokud by podle tohoto dokumentu dozorové orgány postupovaly,“ uvádí Janda z Nestlé. „Je těžko představitelné, jakou akci bychom měli provést. Zkontrolovat všechny designy výrobků ve všech výrobních závodech v celé Evropě? V jakých parametrech? Jako logické vyústění daného stavu bychom očekávali řešení případného sporu soudní cestou,“ sdělují deníku E15 zástupci francouzské firmy v Česku, kteří si nepřáli být jmenováni.

Na českou novelu zakazující dvojí kvalitu potravin reagovala Evropská komise. „Česká republika od Evropské komise obdržela obecné upozornění na nutnost notifikace technických předpisů, pokud by to byl případ novely zákona o potravinách,“ potvrzuje Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství, které je autorem navrhované právní úpravy. V tomto případě to ale podle něj není potřeba. „V novele zákona o potravinách navržené ustanovení regulace dvojí kvality potravin je transpozicí unijní směrnice o nekalých obchodních praktikách,“ vysvětluje mluvčí. Dvojí kvalitu nepotravinářského zboží řeší vlastní novelou ministerstvo průmyslu a obchodu.