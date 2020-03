Dvojí kvalita potravin podlehne přísné kontrole | E15.cz

„Hodnocení vzhledu bude posuzováno z pohledu průměrného spotřebitele. Ten si při letmém pohledu nevšimne nebo si nezapamatuje drobné odlišnosti,“ vysvětluje inspekce, která bude kontroly provádět. Zaměřit se chce na dominantní znaky obalu.

Materiál o 22 stránkách uvádí několik praktických příkladů dvojí kvality potravin. K odlišení nebude stačit třeba pouhý překlad názvu do jiného jazyka, zrcadlové převrácení motivu krávy nebo uvedení snížené gramáže obsahu balení, pokud je obal stejně velký jako u výrobku s vyšší hmotností.

Inspekce zdůrazňuje, že argumentem pro dvojí kvalitu není různá kupní síla obyvatel. „SZPI nebude akceptovat jako argument odlišného složení výrobku skutečnost, že výrobce přizpůsobil složení produktu v návaznosti na poptávku spotřebitelů po nižší ceně v daném členském státě,“ uvádí dokument.

Na dodržování zákazu má dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Za porušení bude hrozit až padesátimilionová pokuta. Zodpovědnost bude podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) mít každý, kdo uvádí zboží na trh. Na mysli má výrobce, dovozce, vývozce, dodavatele i prodávající.

Právě na výši pokuty v minulosti poukazovali kritici s tím, že by mohla ohrozit malé prodejce. „V případě zjištění protiprávního jednání, týkajícího se porušení zákazu dvojí kvality, může SZPI využít institutu upuštění od uložení pokuty. Případně uložení jiného trestu, například napomenutí,“ uvedl k tomu Toman v úterý v Poslanecké sněmovně.

Přesto není ani ze zákona, ani z nově zveřejněné metodiky SZPI podle poslance ODS a bývalého ministra zemědělství Petra Bendla jasné, jak bude systém pokut vypadat. „Nejsou jasná pravidla hry a ten úředník nemá žádné omezení, jestli dá desetimilionovou, pětimilonovou nebo padesátimilionovou pokutu,“ uvedl Bendl pro deník E15.

Bendl dále kritizoval, že za dvojí kvalitu mají být pokutovaní i prodejci. „Zákon o potravinách říká, že jsou zodpovědní prodejci. Já si myslím, že zodpovědný je výrobce,“ dodal. Proti odpovědnosti obchodníků se v minulosti ohradil také Svaz obchodu a cestovního ruchu. „O složení potravin rozhodují výrobci, nikoliv obchod. Pro mě je naprosto nepochopitelné, že pan ministr zemědělství chce trestat někoho, kdo za to nemůže,“ uvedl podle serveru iDNES.cz prezident svazu Tomáš Prouza.

Prouza zároveň míní, že místo metodiky inspekce by byla lepší vyhláška. "Právně mnohem čistší by bylo, kdyby podmínky pro složení potravin i podobu obalů stanovila vyhláška. Pak by všichni měli právně závaznou jistotu, jak bude stát postupovat," uvedl nyní prezident svazu pro deník E15.

Na upřesnění pravidel se čekalo od loňského května, kdy novelu zákona o potravinách schválil kabinet, poslanci ji nyní budou projednávat ve druhém čtení. Součástí je i zákaz dvojí kvality potravin. Ministerstvo zemědělství, které je autorem novely, tak reagovalo na evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách. Dvojí kvalitu nepotravinářských výrobků řeší vlastní novelou ministerstvo průmyslu a obchodu.