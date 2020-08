Rusko se zkouší přeorientovat z vodky na víno | E15.cz

Rusko, impérium vodky, má velkolepé plány prorazit na světový trh s víny. Bílá a červená vína z teplých oblastí na jihu kolem Volhy a Černého moře si mají najít místo na vinných lístcích. Ruští vinaři se s pomocí odborníků z Itálie a Francie specializují na produkci nejvyšší kvality. Plocha, na které se vinná réva pěstuje, roste a nový zákon poprvé stanovil, co je ruské víno.

Máme vše pro to, abychom z vína udělali naše nejdůležitější zboží na export," tvrdí Dmitrij Kiseljov. Ten je nejen hlavním propagandistou Kremlu, klíčovou postavou ve státních médiích, ale i šéfem vinařského svazu. Ve svém dokumentárním filmu Přestaňte otravovat lidi vypráví o tom, jak se Rusko zbaví pověsti země s pančovaným vínem pocházející ze sovětských časů nebo jak zakročí proti levnému dovozu.

Podle nového zákona o víně se smí lisovat jen hroznů z vypěstovaných v Rusku. Používat mošty z dovozu zákon zakazuje. Mnoho ruských vinařů mluví o revoluci. Kiseljov, který sám od roku 2014 na Krymu zabraném Ukrajině vyrábí drahý sekt s názvem Cock t'est belle, chce navázat na tradici Lva Golicyna. Tento kníže do Ruska přinesl vinnou kulturu. Koronavirus zvýšil zájem o levnější vína. Na odbyt jde i padesát let stará značka Sklepmistr

Podle Kiseljova se sto let v Rusku kolem pěstování vína nic nedělo. Přitom tam má tradice vinařství podobně jako třeba v Moldavsku nebo Gruzii dlouhé tradice. Ale během kampaně proti alkoholismu před 30 lety za vlády Michaila Gorbačova byly mnohé vinice zničeny. "Za Gorbačova to byla sebevražda," hřímá Kiseljov ve svém filmovém dokumentu.

V novém zákonu vidí bod obratu, začátek éry ruských kvalitních vín. V jeho dokumentu vystupuje i britský kritik vín Oz Clarke, který potenciál ruských výrobků potvrzuje a připomíná, že takový Nový Zéland začínal od píky.

Nicméně nové předpisy mají i kritiky. Mnoho vinařů neví, jak mají vyrábět obrovské množství vína z hroznů vypěstovaných v Rusku. Loni se v největší zemi světa vyprodukovalo 30 milionů hektolitrů vína, ale z tamních vinic pocházela ani ne třetina hroznů. Českým miliardářům zachutnal vinařský byznys. Některým začíná pomalu vydělávat

"Jsme přesvědčeni o tom, že zákon v budoucnu povede ke zvýšení kvality vín," říká prezident skupiny Abrau-Durso Pavel Titov. Tato společnost exportuje vína a sekty do 22 zemí, třeba do Německa, Japonska nebo Číny. Export loni oproti roku 2018 vzrostl o 50 procent na více než milion lahví. Abrau-Durso rozšířila své podnikání i do vinařské turistiky a doufá, že naláká i hosty ze zahraničí.

K nejznámějším značkám v Rusku patří Fanagoria. Za své odrůdy saperavi, chardonnay, sauvignon a cabernet získala firma zlaté a stříbrné medaile na berlínské soutěži Mundus Vini. "Jde o první mezinárodní ocenění," chlubí se generální ředitel Pjotr Romanišin.