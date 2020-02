Pivovar Samson hromadí ztrátu šest let za sebou | E15.cz

Už pátý rok za sebou - od doby, kdy jej do svého portfolia zařadil brazilsko-belgický gigant Anheuser Busch InBev - se českobudějovický pivovar Samson nedokázal dostat do zisku. Ke konci roku 2018 dosáhla celková ztráta za všechna minulá období 625 milionů korun. To k příslušnému roku znamená téměř pětinásobek tržeb pivovaru, které tehdy dosahovaly 126 milionů korun.