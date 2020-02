Tikající kalorické bomby. Unilever bojuje proti dětské obezitě regulací vlastní reklamy | E15.cz

Potravinářský gigant Unilever omezí reklamu na cukrovinky ze své produkce, která cílí na děti. Firma se zavázala, že přestane k propagaci svých produktů využívat hvězdy sociálních médií, které se primárně líbí dětem do dvanácti let. Z její reklamy zmizí také populární kreslené postavičky. V boji proti epidemii dětské obezity navíc na trh uvede novou řadu „zdravějšího mlsání“.

Nová interní pravidla pro reklamu se budou vztahovat na všechny produkty potravinářského gigantu do konce roku 2020. Jako první se omezení dotknou zmrzlin značky Wall’s, za něž byl Unilever v minulosti opakovaně ostře kritizován.

Wall’s rovněž chystá méně kalorickou řadu zmrzlinových pochoutek, které nebudou obsahovat více než 12 gramů cukru na porci. „Naším slibem je skutečný závazek zodpovědně vyrábět a uvádět na trh výrobky pro děti,“ uvedl Matt Close, obchodní ředitel zmrzlinářské divize Unileveru.

Epidemie dětské obezity

Celosvětově téměř pětina dětí ve věku od pěti do 19 let měla podle zprávy Světové zdravotnické organizace z roku 2016 nadváhu. Přitom ještě v roce 1975 to byla pouhá čtyři procenta. Nadváha u dětí je tak pro společnost tikající bombou.

I proto země jako Velká Británie, Chile, Mexiko a Irsko zavedly v posledním desetiletí přísnější pravidla pro dětskou reklamu na kalorická jídla.

Problém však přetrvává. K obdobnému kroku, jako nyní činí Unilever, se už v roce 2018 zavázali britští výrobci sladkostí Cadbury, Chewits a Squashies. Stali se tak vůbec prvními firmami, které zakázaly on-line reklamu na nezdravé pochutiny pro děti.

Unilever, jehož portfolio zahrnuje více než 400 značek, má obecně pověst lídra v otázkách udržitelnosti. Od roku 2003 má také politiku „odpovědného“ marketingu pro děti. Na českém trhu prodává zboží například pod značkou Algida. Potravinářský gigant se už dříve zavázal, že jeho reklamy budou méně sexistické.