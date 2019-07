Zápis vinice Šobes na seznam UNESCO se komplikuje | E15.cz

“Chtělo by to, aby se v tomto směru více angažovalo buď město Znojmo, nebo jiná organizace, která by nám byla nápomocná,” uvedl předseda představenstva Znovínu Znojmo Pavel Vajčner.

Místostarosta města Jakub Malačka tvrdí, že rozhodnutí nepodat žádost bylo na vinařské společnosti. “Znovín Znojmo provedl archeologické průzkumy a sběr historických podkladů, ale žádost nakonec nepodali,” sdělil Malačka.

Bohatá historie i dobré víno

Archeologické průzkumy z let 2015 a 2016 odkryly množství kostí, střepů nebo tkalcovské závaží, které dokazují osídlení Šobesu už v pravěkých dobách. Kromě bohaté historie poskytuje terasovitá vinice, která je součástí Národního parku Podyjí, optimální podmínky k pěstování vinné révy.

“Vinice Šobes je unikátní jak z pohledu jejích historických souvislostí, tak i díky specifické poloze a stabilně kvalitním vínům, která dává,” řekl předseda sdružení vinařů VOC Znojmo František Koudela. Šobes totiž leží v nižší nadmořské výšce a na prosluněném jižním svahu. Víno se zde pěstovalo údajně už ve středověku. I proto patří Šobes podle Koudely na seznam UNESCO.

Zápis většího celku?

Nicméně Znojmo se pokračování v debatě o zápisu na UNESCO nebrání, podle Malačky by bylo ideální navázat na Šobes další lokalitu. “Nabízí se různé kombinace pro případnou žádost - Šobes s národním parkem jako celkem nebo s nějakou okolní obcí nebo přímo se Znojmem,” vysvětlil místostarosta. “O tomto bychom se nyní měli začít bavit,” doplnil.

Slibuje si od toho zvýšený zájem turistů. “Zápis do UNESCO by byl obrovskou reklamou pro celý náš region,” uvedl Malačka. Zároveň varoval před přetížením, které by mohlo vést až k regulaci návštěvnosti. “Toto bychom si nepřáli a nepochybně ani národní park, neboť již dnes je toto místo navštěvováno velikým množstvím turistů,” dodal. Automatická finanční kompenzace ze zápisu na seznam UNESCO neplyne.

Zápis je otázkou let

Zápis památek, ať už přírodních nebo kulturních, na seznam UNESCO je podle ministerstva kultury zdlouhavý proces, který nelze realizovat v jednotkách let. “Zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je složitým procesem, hlavním předpokladem je zde odborný konsenzus. Odborným garantem jsou zde ministerstvo kultury pro kulturní statky nebo ministerstvo životního prostředí pro přírodní statky. Komunikace s UNESCO probíhá přes ministerstvo zahraničí,” vysvětlila mluvčí rezortu Martha Häckl. Kromě toho mají podle ní dnes přednost méně zastoupená témata a rovněž témata z méně zastoupených regionů.

Česko má v současné době na seznamu kulturního dědictví UNESCO zapsáno dvanáct památek v čele s historickými centry Prahy, Českého Krumlova, Kutné Hory a Telče. Na seznamu přírodního dědictví UNESCO, kam by patrně spadala vinice Šobes, žádná česká lokalita prozatím není.

Vinice Šobes leží na úbočí skalního ostrohu v meandru v hlubokém údolí Dyje v Národním parku Podyjí. Většina z celkové výměry 11 hektarů patří Znovínu Znojmu, stát vlastní zhruba 1,5 hektaru. “Co se týká majetkových poměrů, ty jsou v podstatě vyřešeny, všechny soudy byly ukončeny včetně restitučních nároků,” doplnil Vajčner.

Prohlédněte si terasovitou vinici Šobes: