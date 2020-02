Pozapomenutá Austrálie: kontinent už řeší úplně opačné problémy než požáry | E15.cz

Nemocná exportní velmoc

Dost expertů už zalitovalo, že Číně někdy v moderní historii předpovídali ústup či pád, přesto s další takovou prognózou přišla agentura Bloomberg. Podle ní začala Čína přicházet o postavení exportní velmoci. Ve třetím čtvrtletí loňského roku přitom vývoz z Číny tvořil 14 procent světového exportu. Pouze na sklonku roku 2015 byl tento podíl vyšší. Jenže data napovídají, že podobná procenta rozhodně nelze čekat v roce 2020. I tohle je důsledek šíření nákazy koronavirem.

Místo ohně voda: australské boje s živly

Koronavirus stočil mediální pozornost od Austrálie k Číně, to neznamená, že by útrapy obyvatel nejmenšího světového kontinentu skončily. Jen místo problémů s požáry přišly záplavy. To je případ australského státu Nový Jižní Wales, kde od pátku vydatně prší. Úhrn srážek je nejvyšší za poslední roky. A přestože by déšť měl uhasit všechny zbývající požáry, se kterými se tento stát dosud potýká, přinesl i rozsáhlé záplavy. Evakuovány už musely být stovky lidí.

Živnostenský list po internetu za den? Práce pro Sněmovnu

Odpoledne pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by se mohli věnovat v úvodním kole předlohám, jak je navrhnou jednotlivé sněmovní kluby. Na minulé schůzi poslanci nestihli v takzvaném opozičním okénku projednat například návrhy Pirátů na zrychlení vstupu do podnikání a hnutí SPD na zavedení minimálního důchodu důchod ve výši měsíční hranice příjmové chudoby, tedy kolem 12 tisíc korun.

Pirátská předloha předpokládá, že budoucí podnikatelé by si mohli vyřídit živnostenský list nebo založit společnost s ručením omezeným po internetu za jeden den. Náklady by činily 500 korun. Návrh získal podporu poslanců i z jiných klubů. V souvislosti s nedávnými debatami o výdajích na armádu by ODS mohla opět prosazovat projednání svého návrhu na uzákonění růstu obranných výdajů státu. Předloha předpokládá s nejméně dvěma procenty hrubého domácího produktu nejpozději od roku 2024.

Tvrdé jednání po brexitu

Evropská unie ladí svou společnou vyjednávací pozici. Vůči odcházejícímu Spojenému království plánuje vystupovat neoblomněji než dosud. A to konkrétně v otázkách neférových konkurenčních výhod, rybolovu a dodržování lidských práv. Tvrdé vyjednávání ale slibuje i britský premiér Boris Johnson.

„Není potřeba, aby dohoda o volném obchodu obsahovala přijetí pravidel EU ohledně hospodářské soutěže, subvencí, sociálního zabezpečení a životního prostředí či čehokoli dalšího stejně, jako EU není nucena přijímat britská pravidla," vzkázal už minulý týden politik. Tentak podle britských médií unijním představitelům vzkázal, že se Londýn evropskými pravidly nehodlá řídit ani výměnou za lepší přístup na jednotný trh.

Preference miliardáře Bloomberga sílí

Velké zisky v podobě šesti procentních bodů na aktuálních 15 procent zaznamenal v průzkumech miliardář a mediální magnát Michael Bloomberg. Vyplývá to z šetření veřejného mínění společnosti Ipsos.

Do čela sondáže, kterou Ipsos uskutečnila mezi nezávislými voliči a voliči registrovanými jako demokraté ve dnech šestého až desátého února, se dostal senátor Bernie Sanders. Oproti minulému týdnu si připsal jeden procentní bod.