PPF by po koupi Zásilkovny mohla překopat trh | e15.cz

Známé rčení praví, že na zlaté horečce nejvíce vydělali prodavači lopat a krumpáčů. Podobně to zřejmě bude v případě rostoucího trhu internetových obchodů. V nejlepší pozici budou logističtí hráči, po jejichž službách v následujících letech stále poroste poptávka. To si uvědomuje i největší česká finanční skupina PPF, když krouží kolem mateřské společnosti Zásilkovny Packeta. Pokud by k transakci nakonec došlo, mohl by to být další krok PPF k tomu, aby se jí tento trh podařilo konsolidovat na evropské úrovni. Předpoklady k tomu má už v současné době.

„Pokud bude Zásilkovna na prodej celá, tak se na to určitě podíváme,“ uvedl na konci června šéf PPF Jiří Šmejc. Možný prodej Packety vyšel najevo v květnu, dosud ovšem není jasné, zda je ve hře prodej celé společnosti, či pouze vstup investora. Společnost v současné době spoluvlastní několik akcionářů, největší podíl (48,6 procenta) drží zakladatelka Simona Kijonková s manželem, druhý největší podíl (20 procent) drží brněnský e-shop Notino. O společnost má nicméně zájem vícero investorů, jak popsaly nedávno Hospodářské noviny.

Otázkou každopádně zůstává, jak by Zásilkovna zapadala do celkové koncepce společnosti PPF, která se ještě donedávna věnovala jiným oborům. S e-commerce má PPF zkušenost zejména skrze Mall Group, kterou do roku 2021 spoluvlastnila společně se skupinou Rockaway Jakuba Havrlanta a EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče (spolumajitelé vydavatele deníku e15 – pozn. red.) Od té doby se v e-commerce PPF drží díky podílu v Heureka Group, kterou spoluvlastní právě s duem Křetínský a Tkáč. Ze skupiny letos na jaře vystoupila skupina Rockaway.

Po návratu Jiřího Šmejce do vedení PPF se ovšem zdá, že se vlivná finanční skupina začala soustředit na jinou část byznysu v e-commerce: logistiku. Sám Jiří Šmejc má v portfoliu své investiční skupiny Emma Capital většinový podíl ve společnosti BoxNow, která patří mezi silné hráče v oblasti výdejních boxů v Řecku, Chorvatsku a v Bulharsku. Zároveň letos v květnu PPF koupila 16,75procentní podíl ve společnosti InPost, která je evropským lídrem, co se týče výdejních boxů. V budoucnu má zároveň PPF možnost přikoupit dalších 15 procent a dostat se tak na téměř třetinový podíl.

Pokud by tedy PPF skutečně koupila Packetu, měla by unikátní příležitost pokusit se o konsolidaci logistického trhu s výdejními boxy, a to zejména ve střední a východní Evropě. „Zásilkovna je klíčovým hráčem v Česku i v regionu v tzv. poslední míli pro e-commerce. Jsou to koleje, po kterých e-commerce jede. Každý, kdo prodává zboží online, tuto infrastrukturu potřebuje,“ popisuje Oldřich Bajer, který působil například jako šéf e-shopu Mall.cz.

Zájem o e-commerce u investorů pramení zejména z víry, že podíl online nakupování na celkových tržbách maloobchodu se bude postupně zvyšovat. „Vezmeme-li v potaz, že e-commerce bude i nadále růst na úkor offline maloobchodu, bude role Zásilkovny v budoucnu stále důležitější,“ domnívá se bývalý šéf e-shopu Mall.cz.

Zároveň je evropský trh stále značně rozdrobený a liší se například i v podobě výdejních míst. Zatímco například v Česku je 14 výdejních míst na deset tisíc obyvatel, v podobně velkém Řecku to jsou pouze čtyři místa, jak popisuje report Out of home delivery in Europe 2023. Samostatné výdejní boxy jsou pak záležitostí zejména posledních pár let, a tudíž ve většině evropských zemí jejich počet teprve vzroste. Jen v letech 2021 a 2022 v EU a Velké Británii vzrostl počet automatických výdejních boxů o 51 procent na 120 tisíc.

„V rámci e-commerce jsou výdejní boxy způsobem doručování, který dává ohromný smysl pro zákazníka i prodejce či dopravce. Očekávám jejich další významný růst,“ potvrzuje Matěj Kapošváry ze společnosti Shopsys. Stejně jako v telekomunikacích, v nichž je PPF silná, by tak mohla podobný princip uplatnit i ve světě internetových obchodů, tedy poskytovat infrastrukturu. Zároveň by to bylo v souladu také s obratem zpět k zemím EU a s hledáním nových cest, které před nedávnem vedení společnosti avizovalo ve výroční zprávě.

Sám Šmejc si dle svých slov příležitosti i rizika tohoto typu byznysu uvědomuje. Na setkání s novináři uvedl, že pokud by se koupě Packety nakonec uskutečnila, PPF by se pokusila o konsolidaci tuzemského trhu. „Potřebujete co největší rozsah, aby byl byznys co nejefektivnější. V tom je Česko složité, protože trh je relativně rozdrobený. Nikdo nemá síť boxů, která by výrazněji dominovala, což je něco, co se podařilo InPostu v Polsku,“ uvedl.

S tím, že v tomto oboru je dominance na trhu pro úspěch klíčová, souhlasí také Bajer. „Ekonomicky a provozně fungují nejlépe samoobslužné výdejní boxy. Jsou však investičně nejnáročnější. Vybudovat podobnou novou infrastrukturu tak, aby byla ekonomicky výdělečná, je takřka nemožné. Musíte dosáhnout kritického objemu balíků a ten, i přes očekávaný růst e-commerce, není jednoduché od stávajících hráčů dostat,“ říká.

Packeta na trzích, kde má své kapacity, spolupracuje s lokálními hráči. Takto má podle svých stránek partnerství i se zmíněnými společnostmi InPost a Box Now, takže možnosti spolupráce zjevně existují.

Také podle Bajera by spojení Packety a PPF dávalo smysl. „Na obzoru je jistě možná konsolidace hráčů poslední míle na evropské úrovni. Osobně si myslím, že si na to ještě pár let počkáme, protože všichni hráči stále na svých trzích slušně rostou, ale propojení kapacit, operačních modelů a know-how bude cestou k vyšší ziskovosti. A v tomto má Zásilkovna určitě svoji atraktivitu,“ říká. S tím souhlasí i Kapošváry. „Vzhledem k množství hráčů bych očekával, že na trhu samoobslužných boxů dojde ke konsolidaci,“ dodal.