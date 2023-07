Odchod z Ruska byl jen začátek. PPF se stěhuje z Asie na Západ | e15.cz

„Svět se hodně změnil. Hodně sledujeme geopolitiku, která na některých teritoriích rozhodovala o tom, jestli jsme tam byli úspěšní, nebo ne, nehledě na to, jak dobře jsme ty byznysy řídili,“ uvádí ve výroční zprávě za loňský rok generální ředitel skupiny Jiří Šmejc. Naráží tak na dopady války na Ukrajině i na sílící regulace v Číně.

Do Ruska PPF expandovala v roce 2002, do Číny se vydala o několik let později s cílem diverzifikovat byznys a využít potenciál tehdy nejlidnatějšího trhu světa. Svého času v Číně zaměstnávala skrze společnost Home Credit téměř sto tisíc lidí a ročně rozpůjčovala přes třináct miliard eur. Z Číny se má PPF nicméně postupně stahovat.

„Rok 2022 byl pro nás jedním z nejsložitějších vůbec. Za první pololetí jsme oznámili ztrátu čtyř set milionů eur. Kdybychom dali na stranu náš odchod z Ruska, tak by to číslo bylo zisk šest set milionů. Co je pro mě ještě důležitější, je naše schopnost generovat cash flow. Likviditou na tom PPF tak dobře jako posledních pár let ještě nebyla,“ uvádí finanční ředitelka skupiny a předsedkyně představenstva PPF, a. s., Kateřina Jirásková.

V důsledku konfliktu na Ukrajině a následných protiruských sankcí společnosti PPF a Home Credit prodaly veškerý vlastnický podíl v ruské Home Credit & Finance Bank skupině ruských investorů. Z tamního bankovního trhu se tak PPF zcela stáhla.

Za jeden z největších úspěchů Jirásková označila prodej třicetiprocentního podílu v poskytovateli telekomunikační infrastruktury Cetin Group investiční společnosti GIC sídlící v Singapuru. Opouštění Asie dokumentuje i prodej aktivit Home Creditu na Filipínách a v Indonésii japonské bance Mitsubishi UFJ Financial Group. Hodnota transakce činila asi 615 milionů eur.

„Měli jsme poměrně zásadní nevýhodu, protože jsme neměli bankovní licenci (na Filipínách a v Indonésii – pozn. red.) a bylo jasné, že kvůli regulacím ji nemůžeme získat. Takže byly dvě možnosti: buď najít partnera, nebo byznys odprodat. Partner preferoval si ho odkoupit,“ vysvětlil Šmejc s tím, že ani v Číně nevidí způsob, jak dlouhodobě samostatně obchodovat.

Budoucnost proto PPF svazuje s trhy v EU a částečně i USA. Soustředí se hlavně na odbytiště s potenciálem retailových zákazníků nebo na trhy s rychle se rozvíjející infrastrukturou. Rok 2022 ostatně nazývá obdobím „hledání nové stability a cesty do budoucna“ i Renáta Kellnerová, hlavní akcionářka společnosti a nejbohatší Češka. Koncem loňska se měla celková hodnota aktiv skupiny šplhat k téměř čtyřiceti miliardám eur.

Na americký trh skupina expanduje například skrze holding PPF Real Estate. Ten vstoupil do projektu výstavby 308 bytových jednotek v Orlandu na Floridě. Dvacet devět tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor buduje v Bukurešti, další kanceláře a hotel pod značkou Marriott zase provozuje v Nizozemsku. PPF ve zprávě uvádí, že realitní holding sice dál opouštěl Rusko, ještě v květnu nicméně patřily mezi jeho tamní aktiva kancelářské budovy Metropolis v Moskvě.

Mediální divize zase rozšířila své portfolio o německou televizní společnost ProSiebenSat1.Media. Akvizici PPF dotáhla začátkem letošního roku. Do skupiny Central European Media Enterprises zároveň přibyla stanice RTL Croatia. Příchodem do Chorvatska se tak CME rozrostla na celkem 43 televizních kanálů vysílajících pro 49 milionů diváků.

V rámci expanze se PPF dívá i do Afriky. Letos v lednu uzavřela dohodu o akvizici jihoafrického výrobce katamaránů Robertson & Caine. Společně s Groupe Beneteau, předním světovým výrobcem rekreačních lodí, rozvíjela podíly v globálních společnostech Dream Yacht Charter a Navigare Yachting. Chce se stát globálním lídrem v segmentu pronájmu plachetnic. Tržby těchto firem loni překročily předpandemickou úroveň a přesáhly hranici dvou set milionů eur. Společnosti provozují největší rekreační flotilu plachetnic a katamaránů na světě přítomnou v padesáti lokalitách od Karibiku přes Středomoří až po Pacifik.

Budoucí směřování PPF naznačuje investiční ředitel skupiny Didier Stoessel i takto: „Investoři, kteří dříve jeli na vlně likvidity, vidí, že likvidita pomalu mizí z trhů. V takovém světě je třeba se co nejrychleji chopit příležitostí, které se nabízejí.“ Skupina se tak bude mnohem více poohlížet na akciových trzích. Hledá především levné tituly, které spadají do jejích strategických sektorů.

Výsledky loňského hospodaření zveřejnila PPF už na konci května. V roce 2022 vykázala čistý zisk 140 milionů eur; meziročně se propadl téměř na polovinu. Důvodem byly ztráty spojené s odchodem z Ruska.