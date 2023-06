Kdo by mohl koupit Zásilkovnu? PPF vyjádřila zájem, spekuluje se o Alze a Rockaway | e15.cz

Téměř před dvěma měsíci vyšlo najevo, že ohledně vlastníků Packety dojde ke změně. Nejprve se zdálo, že půjde o prodej celé společnosti, tedy že nynějších šest vlastníků prodá své podíly. Nicméně o pár dní později vydala šéfka a zakladatelka společnosti Simona Kijonková prohlášení, ze kterého vyplynulo, že by mohlo jít pouze o vstup finančního investora, který by umožnil další růst společnosti.

„Se společníky jsme se rozhodli spustit přípravy na oslovení případných investorů pro vstup do skupiny Packeta,“ napsala na sociální síť LinkedIn Kijonková. Sama Kijonková zároveň ještě letos v únoru pro E15 uvedla, že žádný vstup investora nepřipravuje. „Na vstup investorů je velmi špatná doba. Nikdy jsme to nevylučovali, ale zase jsme tomu nikdy nešli naproti, aktuálně není nic takového na stol,“ prohlásila tehdy.

Do dnešního dne tedy není jasné, jaká z těchto dvou varianta je pravděpodobnější, společnost na tyto dotazy neodpovídá. Proto se otevřel prostor pro spekulace, kterých po trhu koluje celá řada.

„Pokud bude Zásilkovna na prodej celá, tak se na to určitě podíváme,“ uvedl tento týden na setkání s novináři šéf PPF Jiří Šmejc. Jeho společnost se tak stala prvním veřejně deklarovaným zájemcem o firmu, jejíž hodnota se odhaduje na jednotky miliard korun. Pro PPF by mohlo jít o zajímavou akvizici, která by vhodně doplňovala nedávný vstup do polské společnosti InPost. Ta působí na osmi evropských trzích a její důležitou součástí je 29 tisíc výdejních boxů. InPost také provozuje logistická centra.

Pokud by se PPF rozhodla ucházet se o Zásilkovnu, pokusila by se následně konsolidovat český trh, doplnil Šmejc. „Potřebujete co největší rozsah, aby byl byznys co nejefektivnější. V tom je Česko složité, protože trh je relativně rozdrobený. Nikdo nemá síť boxů, která by výrazněji dominovala. Což je něco, co se podařilo InPostu v Polsku,“ dodal.

Právě síť výdejních boxů, kterých má Zásilkovna téměř šest tisíc, by mohla být zajímavá pro českou e-shopovou jedničku Alzu. Ta aktuálně provozuje skoro 1400 Alzaboxů, pokud by tedy získala Zásilkovnu, ovládla by tím zároveň také tento rostoucí trh.

„Kdyby najednou získala síť Z-boxů od Zásilkovny, tekla by přes ni možná i třetina až polovina české e-commerce, což by pro Alzu bylo určitě zajímavé,“ myslí si odborník na tuzemskou e-commerce scénu Matěj Kapošváry ze společnosti Shopsys. „Alza se postupně otevírá trhu nejen skrze Alzaboxy, ale třeba i marketplacem. Akvizice Zásilkovny by tak byla přirozeným krokem v této ,platformizaciʻ Alzy,“ míní.

Kapošváry zároveň přidává další možné kupce. „Potenciálních kupců je určitě více, automaticky se nabízí některá ze zahraničních doručovacích společností nebo třeba Rockaway,“ jmenuje konkrétního možného zájemce. „Třeba své podíly v Heurece a firmě FAST neprodával náhodou,“ nastiňuje. Samotná Rockaway spekulace nechce komentovat.

Zájemců bude pravděpodobně vícero, nelze vyloučit ani možné kupce ze zahraničí. Zásilkovna je dlouhodobě rychle rostoucí společnost s tržbami ve výši šesti miliard, Simona Kijonková zároveň tvrdí, že celá skupina je od roku 2013 v zisku. Kijonková se svým manželem vlastní 48 procent společnosti, druhým největším akcionářem je s 20 procenty brněnský e-shop Notino, podíly také vlastní bývalý programátor společnosti Lukáš Bílek, podnikatel z jihu Čech Martin Kukačka, exmanažer Štěpán Chytka a jednatel Petr Vytiska.