Ústup z Asie bude pokračovat. Podíl v Monetě zatím není na prodej, říká šéf skupiny PPF Šmejc | e15.cz

PPF nedávno dokončila odprodej aktiv Home Creditu na Filipínách a k vypořádání s kupci by v druhé polovině letošního roku mělo dojít také v případě Indonésie. Ústup z jihovýchodní Asie tím ale nekončí. Důvodem je absence bankovní licence, bez níž Home Credit nemůže na zmíněných trzích přijímat vklady od veřejnosti, což je levný způsob získávání financí na poskytování spotřebitelských úvěrů. To má dopad na míru ziskovosti podnikání.

„V Indii i ve Vietnamu budeme muset vyřešit stejný problém. Ve chvíli, kdy nemáme bankovní licenci, nemůžeme získávat depozita, což je zásadní byznysová nevýhoda,“ řekl Šmejc při čtvrtečním setkání s novináři. „Byznysy jsou profitabilní, není to tak, že by nás něco tlačilo (k prodeji). Ale vidíme to tak, že to musíme vyřešit,“ dodal s tím, že je na trhu plno hráčů, pro které by dávala koupě aktiv Home Creditu v obou zemích smysl.

K odchodu se mimochodem PPF chystá také z Číny, kde podnikání tamního Home Creditu kvůli covidu a zejména zpřísňujícím se regulacím v posledních letech značně upadalo. Situaci navíc nenahrávalo ani to, že PPF je zahraniční firma. Pro zahraniční finanční instituce je podnikání na čínském trhu velmi složité.

Z jiných důvodů, konkrétně kvůli ruské invazi na Ukrajinu, skupina PPF odprodávala aktiva v Rusku. Podle jednoho z nejbohatších Čechů to byl jednoznačně správný krok. „O odchodu nebyla žádná diskuze – jsou základní principy, které jsou důležitější než to, zda vyděláte o pár korun víc či míň,“ řekl.

Z finančního hlediska pak podle něj bylo dobře, že PPF dokázala ruská aktiva, tedy včetně tamního Home Creditu a nemovitostí, odprodat rychle. „Dnes už by to nebylo kvůli potřebě různých povolení tak snadné,“ poznamenal. Peníze získané z prodeje ruských nemovitostních aktiv podle něj hodlá skupina PPF reinvestovat ve chvíli, kdy se v realitách najdou vhodné investiční příležitosti.

Právě geopolitická situace okolo Ruska podle Šmejce ukázala, že PPF je díky diverzifikaci svých aktivit do různých zemí a oborů (finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství) silná a odolná. Dokládá to podle něj i loňský čistý zisk, který dosáhl 140 milionů eur. „Když zohledníte náklady související s odchodem z Ruska, tak bychom se dostali na vyšší zisk, než v období před covidem,“ poznamenal.

Podíl v Monetě momentálně nyní není na prodej

S téměř 30 procenty je PPF největším akcionářem Moneta Money Bank. Podíl si skupina ponechala i poté, co loni v květnu zrušila jednání o spojení s Air Bank, jejímž je stoprocentním majitelem. Dalšími významnými akcionáři Monety jsou skupina J&T a miliardář Pavel Tykač.

Akcií se aktuálně PPF nehodlá zbavovat. „Tím, že nám podíl nese zajímavý dividendový výnos, nejsme v žádném spěchu akcie prodávat. Máme na účtech dost peněz. Ale zároveň, když přijde zajímavá nabídka, tak jsme připraveni o ní jednat,“ uvedl Šmejc a v této souvislosti poznamenal, že pokud bude chtít někdo získat kontrolu nad Monetou, bude muset jednat s PPF. „Bez nás Monetu ovládnout nemohou.“

Podle generálního ředitele obnovení jednání o spojení obou bank není v současné době na stole a zprávy o tom, že se tak děje, označil za nesmysl. „Nevidíme nyní prostor pro obnovení jednání. Důvody, proč jsme transakci nedodělali, nepominuly,“ řekl. Jedním z hlavních důvodů, proč k uzavření transakci loni nakonec nedošlo, bylo, že pro PPF by to znamenalo potřebu dodatečného kapitálu kvůli regulatorním požadavkům. To by vázalo velký objem ekvity, tedy vlastního kapitálu PPF.

Manažer si navíc pochvaluje skutečnost, že Air Bank se daří i bez fúze. „Když vidíme, jak roste Air Bank, tak se potvrzuje, že růst banky předčí synergie s Monetou,“ podotkl. Jen letos Air Bank podle jeho slov získá okolo 100 tisíc nových klientů. Výrazně tomu podle Šmejce pomáhá úzká spolupráce s telekomunikační firmou O2, kterou PPF rovněž ovládá. Právě synergie mezi jednotlivými firmami ve skupině v Česku i v dalších zemích je něco, na co PPF dává velký důraz.

Burzovní investice do InPost a ProSiebenSat.1 Media

Velký ohlas vzbudily letos na jaře investice finanční skupiny do veřejně obchodovaných firem. PPF v současnosti vlastní přibližně 15 procent v německé televizní společnosti ProSiebenSat.1 Media, jejíž akcie jsou zalistované na burze ve Frankfurtu, a téměř 17procentní podíl ve firmě InPost, polském nadnárodním provozovateli sítě výdejních boxů a logistických center pro e-commerce. S cennými papíry se obchoduje v Amsterdamu. V druhém případě má navíc PPF opci do konce letošního roku na koupi dalších 15 procent akcií. V případě InPost je prodávajícím private equity firma Advent International.

Šmejc k těmto investicím řekl, že k rozhodnutí koupit podíly přispěla loňská situace na veřejných akciových trzích. „Když jsme se podívali, jak se vyvíjí ceny aktiv, tak korekce na trzích, která nastala v létě, zasáhla mnohem více veřejně obchodované tituly, než privátní aktiva. Bylo výhodnější koupit podíl ve veřejně obchodovaných firmách,“ řekl.

Manažer nevyloučil, že by PPF mohla své podíly dále navyšovat. Zatím se však chce česká finanční skupina v obou společnostech primárně zorientovat: „Když kupujete podíl ve veřejně obchodované firmě, tak máte poněkud omezené znalosti, jelikož čerpáte z veřejných informací. Proto je naší strategií vytvořit dostatečně velkou pozici, abychom dostali místo v orgánech firmy. Což se nám podaří v ProSieben, kde management navrhl naši kandidátku do dozorčí rady, i v InPostu.“

„Následně se můžeme ve firmě ještě víc zorientovat, jít víc do hloubky a podívat se, zda daná firma je správná na to, abychom pozici zvýšili,“ dodal Šmejc s tím, že DNA skupiny PPF se investicemi na burze nemění. „Nadále říkáme, že chceme zásadním způsobem ovlivňovat firmy, v kterých dlouhodobě jsme. Což nutně neznamená, že danou firmu musíme ovládat. Ale chceme být hráčem u stolu,“ vysvětlil strategii.

V případě německé ProSiebenSat.1 Media jde podle Šmejce o sázku na to, že lineární televize je odolnější, než se řada lidí domnívá. „Věříme obecně televiznímu byznysu. Lidé říkají, že lineární televize umírají a budou umírat. My s tím souhlasíme. Otázkou však je, do jaké míry “umřou”. Podle nás ten proces nebude tak rychlý, jak si myslí ostatní,“ uvedl a rovněž prozradil, že PPF loni koupila drobný podíl i v britské televizní společnosti ITV. Více akcií však nekoupila, protože jejich kurz se na podzim rychle zotavil nad hranici, kterou si PPF stanovila.

Konzultace s Křetínským

U polské firmy InPost, která v současnosti vydělává hodně peněz na domácím polském trhu, jde naopak o sázku na další růst, a to v západní Evropě, zejména pak v Anglii a ve Francii. „Věříme, že je to ta správná cesta doručování balíků a že InPost v západní Evropě vyroste stejně jako v Polsku,“ uvedl Šmejc. Online infrastruktura je podle jeho slov něco, co se PPF líbí. „Důvod je ten, že si sáhnete na růst onlinu a zároveň je to fyzická infrastruktura. Ta je odolnější než e-shopy,“ podotkl.

Investor prozradil, že jednou z variant bylo, že na investici do InPost se bude podílet i Daniel Křetínský. Ten je členem poradního výboru rodiny Renáty Kellnerové, vdovy po zakladateli PPF Petru Kellnerovi. Názor Křetínského na koupi akcií firmy InPost byl však poněkud odlišný. „Byl toho názoru, že rizika a to, za kolik podíl kupujeme, převažují budoucí potenciál,“ řekl Šmejc s tím, že jednou z variant byla koupě rovnou 30 procent.

Šéf PPF dodal, že diskuze s Křetínským ohledně transakce byly velmi užitečné: „O to víc jsme možná rizika zkoumali.“ K rozhodnutí koupit významný podíl v InPost podle Šmejce výrazně přispěla skutečnost, že vybudovat obdobně rozsáhlou síť výdejových boxů není snadné replikovat.

Vedle Šmejce a Křetínského je členem tříčlenného poradního výboru rodiny také předchozí generální ředitel (a zároveň menšinový akcionář) PPF Ladislav Bartoníček. Poradní výbor je platformou, která umožňuje rodině Renáty Kellnerové zprostředkovat alternativní názory.

Budoucí investice

Skupina PPF se neustále poohlíží po nových investičních příležitostech, a to doma i v západní Evropě. „Pořád se díváme na televize. Tam mohou být příležitosti. Díváme se také na věci v bankovnictví. Je to hodně o tom, kam se ceny aktiv vydají, jestli dojde ke korekci či zda budou růst. A také záleží na vývoji celé ekonomiky,“ uvedl Šmejc s tím, že skupina je v současnosti schopná díky rozšíření expertních týmů detailně prověřit přes 50 potenciálních dealů ročně.

Šmejc v této souvislosti nevyloučil zájem PPF o logistickou firmu Zásilkovna, která je na prodej. Zájem by však PPF měla o celou firmu, ne jen podíl v ní: „Pokud bude Zásilkovna na prodej celá, tak se na to určitě podíváme.“

Manažer dodal, že v případě koupě by se PPF snažila o konsolidaci tuzemského trhu. „Potřebujete, co největší rozsah, aby byl byznys co nejefektivnější. V tom je Česko složité, protože trh je relativně rozdrobený. Nikdo nemá síť boxů, která by výrazněji dominovala. Což je něco, co se podařilo InPostu v Polsku,“ uvedl.