Nošovická Hyundai zvyšuje mzdy o 11,7 procenta | e15.cz

V dodatku kolektivní smlouvy je kromě růstu mezd od dubna 2023 garantováno i zvýšení od ledna 2024, kdy mzdy narostou o dalších 7,8 procenta. Zaměstnanci mají také nárok na mimořádné bonusy v celkové výši 40 tisíc korun. Finální podoba smlouvy vznikla poté, co do vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odbory vstoupil zprostředkovatel. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.

"Zaměstnanci navíc po podpisu dodatku kolektivní smlouvy obdrží ve výplatě za únor mimořádný bonus ve výši 30 tisíc korun a dalších 10 tisíc korun splatných do 30. dubna 2024. Díky růstu základních mezd se proporčně navýší i bonusy a příplatky, odvozené od základní mzdy," uvedla firma.

"Kolektivní vyjednávání je vždy o hledání kompromisu, a byť se tento rodil velice těžce a problematicky, tak nakonec jsme k němu přeci jen určitým způsobem dokráčeli. A až čas ukáže, jaký přínos pro zaměstnance nová podoba mzdového dodatku kolektivní smlouvy bude reálně mít, protože jsme tentokrát nejednali jen o nárůstu základních mezd a výši kompenzačního bonusu, ale i o dalších složkách mzdy, které mají rovněž dopad na odměňování zaměstnanců,“ uvedl předseda základní odborové organizace Kovo Hyundai Czech Patrik Fupšo.

Zvýšení mezd dosáhli před několika dny i zaměstnanci podniku Nexen Tire Europe na Žatecku. Ti se k nové podobě kolektivní smlouvy prostávkovali. Více než týden trvající stávka vedla k navýšení mezd o osm procent. Další body kolektivní smlouvy se budou teprve projednávat, zaměstnanci ale dali najevo, že jsou kdykoliv připravení se znovu do stávky vrátit.