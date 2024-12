Dálkové vytápění v Ústí nad Labem čekají velké změny, které ohrozí i byznys firmy spojené s jedním ze symbolů divokého podnikatelského prostředí 90. let. Skupina ČEZ minulý týden zveřejnila investiční plán na modernizaci tamního teplárenství s tím, že se chce připravit i na variantu ukončení provozu teplárny Energy Ústí nad Labem (dále jen Energy ÚNL). Zadlužený, ztrátový a prohranými soudními spory zatížený podnik vlastní společnost, která patří dlouholetým spolupracovníkům Tomáše Pitra a kterou podle zdrojů e15 Pitr ve skutečnosti ovládá.

ČEZ ve spolupráci s městem na konci listopadu oznámil, že chystá nové plynové kotelny, miliardové investice a konec teplárny v Trmicích. Tento krok má zajistit dodávky tepla pro obyvatele na další desítky let. Součástí plánu je vybudovat teplárenské zdroje i pro část města Střekov, pro kterou dosud dodává právě uhelná teplárna Energy ÚNL.

„V posledních měsících jsme usilovně řešili otázku budoucnosti dodávky tepla na Střekově, kde jsme neměli garanci dlouhodobé a stabilní dodávky tepla za příznivé ceny,“ sdělil k plánům primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

V současnosti ČEZ v Ústí nad Labem ve spolupráci s městem dodává teplo domácnostem na levém břehu Labe z vlastní teplárny Trmice. Na pravém břehu v oblasti Střekova jejich společný podnik Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (THMÚ) využívá svých horkovodů, nicméně teplo pro zdejší zákazníky získává z teplárny Energy ÚNL. Ta má ve Střekově i vlastní klienty, kterých se plány ČEZ zatím netýkají.

„Momentálně je cílem postarat se o zákazníky THMÚ,“ řekl mluvčí skupiny ČEZ Roman Gazdík a víc se k plánům vyjadřovat nechtěl. Zdroj e15 z energetického prostředí, který si nepřál být jmenován, však uvedl, že firma THMÚ chce být připravena na všechny varianty: „Pokud bude mít Energy Ústí nad Labem reálné plány na modernizaci svého zdroje a bude dodávat teplo za konkurenceschopné ceny, není vyloučené, že THMÚ bude nadále odebírat od ní. Tento scénář je však dnes spíše nepravděpodobný.“

Finanční tíseň

Zdroj e15 naráží na skutečnost, že Energy ÚNL loni prodělala přes sto milionů korun, přestože dodávala teplo dráž než trmická teplárna. Zadlužená společnost navíc už několik let neplatí emisní povolenky a kvůli tomu má platit stamilionové pokuty. Firma je vnímá jako neoprávněné a podala na ministerstvo životního prostředí několik žalob. Redakce e15 však zjistila, že ve dvou případech už prvoinstanční soud rozhodl v její neprospěch.

Do toho Energy ÚNL ohrožuje nedobrý stav celé uhelné energetiky, kvůli které české teplárny chystají hromadný odchod od uhlí do konce roku 2030. Jejich finanční zdraví podkopávají zejména drahé emisní povolenky, jež dnes stojí zhruba dvakrát tolik co před čtyřmi lety. V neposlední řadě Energy ÚNL nepomáhají ani kroky THMÚ. Pokud přijde o zákazníky THMÚ, její finanční kondice se ještě podstatně zhorší. Teplo z Energy ÚNL podle serveru iDnes využívá celkem pět tisíc domácností a odběratelé THMÚ tvoří většinu z nich.

Změny přijdou už příští rok

Na zaslané dotazy ohledně finanční situace, investičních plánů i prohraných soudů Energy ÚNL neodpověděla. Zdroj e15 zevnitř firmy nicméně uvedl, že plány ČEZ jsou ještě daleko. THMÚ však chce svým zákazníkům na Střekově už příští rok zprovoznit plynové kotle, aby stihla následující topnou sezonu. O dalším vývoji tak lze jen spekulovat. Energy ÚNL na svých stránkách loni pouze uvedla, že vždy plnila veškeré své povinnosti a že hrozba bezprostředního ukončení dodávek tepla nikomu ze zákazníků nehrozí.

Energy Ústí nad Labem vlastní česká společnost Elrond Holding CZ, kterou kontroluje stejnojmenná maltská matka. Podle evidence skutečných majitelů českou dceru ovládají Miloš Hrubý a Jan Stiebitz, dlouholetí spolupracovníci Tomáše Pitra. Ve skutečnosti však podle mnoha informací z trhu i podle zjištění e15 kontroluje Elrond Holding CZ celou dobu právě Pitr. To může dosvědčovat Pitrovo vyjádření pro e15 z roku 2021, že teplárnu prodal. Elrond Holding CZ ji však vlastní dodnes. Z Pitrova čtyři roky starého vyjádření pro Deník N, že podnikat na svoje jméno už asi nikdy nebude, lze usoudit, že je v byznysu stále aktivní, byť se neobjevuje v obchodním rejstříku.

Jméno Tomáše Pitra se v médiích objevovalo zejména začátkem století. Podnikatel byl tehdy obviněn v souvislosti s vyvedením akcií společností Setuza a Milo Surovárny a později pak ve věci daňových úniků. Tři roky se pak skrýval v zahraničí, kde ho vypátrala tamní policie. Následně Pitr nastoupil do vězení, kde strávil tři roky.