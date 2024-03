Jedna z největších českých právnických firem mění po více než třiceti letech jméno. Kanceláři roste poptávka po širším spektru služeb nad rámec advokátní praxe, proto se rozhodla postupnou proměnu nabízených činností promítnout i do názvu, který má v první řadě odkazovat na bezpečný právní přístav i k tradici Třech mušketýrů. Kancelář se také nově rozrůstá do Brna.

Vedle toho, že radí klientům z řad největších tuzemských korporací jako ČEZ, Česká spořitelna či Škoda Auto, její služby zasahují také do oblasti poradenství managementu, ESG nebo umělé inteligence (AI). Už nebude jen advokátní kanceláří, ale strategickým právním poradenstvím.

„Změna názvu po třech dekádách naší existence reflektuje také generační proměnu, kdy se řada našich mladých právníků hlásí o slovo,“ komentuje Pavel Smutný, jeden ze zakládajících společníků kanceláře, která loni dosáhla podle zatím neauditovaných výsledků rekordního obratu více než 530 milionů korun.

Portos V rámci své specializace klade advokátní kancelář důraz zejména na právo obchodní, pracovní, správní, právo veřejných zakázek, hospodářské soutěže či na insolvenční právo. Pravidelně se objevuje mezi oceňovanými společnostmi v anketě Právnická firma roku, v roce 2023 již podesáté obhájila kategorii Pro Bono a získala prvenství v kategorii Právo obchodních společností. Rekordní bylo několikanásobné umístění v žebříčku doporučovaných a velmi doporučovaných kanceláří, kde se objevila hned ve 14 kategoriích. V letošním roce se umístila na druhé příčce ankety TOP Zaměstnavatelé 2024.

V posledních pěti letech se kancelář výrazně rozrostla. Aktuálně zaměstnává 110 právníků a advokátů a celkem až 140 lidí. Portos se nyní rozrůstá i do Brna, kde otevírá nové kanceláře: „Byť se to tak může jevit, nejde o zřizování pobočky, která má centrálu v Praze. Spíše jsme našim kolegům, kteří nechtějí nebo nemohou přesídlit do Prahy, chtěli nabídnout prodlouženou ruku naší kanceláře na druhé straně republiky. Tak budou moci využívat plné zázemí kanceláře, aniž by museli cestovat hodiny po dálnici,“ říká ředitel kanceláře Filip Drnec.

„Jako firma musíme oslovovat čím dál větší skupinu klientů, kteří si naše poradce vybaví nikoli podle příjmení tří zakladatelů, ale podle zvučného jména firmy, jejíž jsou součástí,“ vysvětluje druhý z původních zakladatelů kanceláře Jaromír Císař. V čele kanceláře dnes stojí čtyři společníci – Pavel Smutný, Jaromír Císař, Petr Michal a Jakub Hollmann. Organizační strukturu firmy doplňuje přidružená společnost obstarávající insolvence a firma CCS Premium Trust, zaměřená na tvorbu svěřenských fondů. Právě o ty mají klienti kanceláře v poslední době velký zájem.