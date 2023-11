Česko získalo bezcelní zónu pro obchodování s uměním | e15.cz

Nyní je tak možné bez problémů přivézt do České republiky drahá umělecká díla z celého světa a následně je bez omezení zase odvézt. „Se zřízením celního depozitáře v České republice vznikly ideální podmínky k výraznému oživení domácího trhu s uměním. Na naše území se mohou přesunout obchody, které se dosud dělaly v Curychu nebo v Londýně,“ řekl galerista a spolumajitel Artexu René Rohan, podle něhož by se v Česku stejně jako ve světě mohlo obchodovat s obrazy v hodnotě několika milionů eur za kus.

Zájem o investice do umění přitom v Česku stoupá. Tuzemský trh s uměním překročil v minulém roce jenom v aukčních domech rekordních 1,64 miliardy korun, další miliony korun se utratily prostřednictvím přímých prodejů. Příležitost to není jen pro aukční domy a galerie, ale i pro návazné profese. Více zakázek mohou podle Rohana očekávat restaurátoři, přepravní společnosti zaměřující se na transport umění, poskytovatelé pojištění nebo investiční fondy specializující se na umění.

Česká republika je první postkomunistickou zemí, která výjimku z EU získala. Roli ostatně hrál i fakt, že Česko má jedny z nejpřísnějších podmínek pro dovoz a vývoz umění. Daň z přidané hodnoty pro dovoz děl ze zemí mimo EU dosahuje 15 procent, což je například dvakrát více než v Německu. Sběratelé si navíc stěžují na málo pružný celní úřad.

Bezcelní zóna nyní umožňuje uskladnit obrazy a další díla přivezená ze zemí mimo EU bez nutnosti je danit. „V bezcelní zóně je zboží stále v režimu tranzitu, to znamená, že je na našem území, ale neproclí se do České republiky,“ vysvětluje Rohan. „Uskladnit zboží jde v tomto režimu neomezeně dlouhou dobu, i desítky let v něm může obraz, socha, fotografie nebo jiné umělecké dílo zůstat, aniž by za něj musel majitel platit daň z přidané hodnoty,“ dodává. Artex skladuje obrazy a další artefakty v chráněném depozitáři za Prahou, kde je pro díla v celkové hodnotě několika miliard korun zajištěné stabilní klima i ochrana před zloději či požárem.

Zatím nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci v České republice byl obraz Bohumila Kubišty Staropražský motiv z roku 1911, který se loni vydražil za 123,6 milionu korun. Poprvé tak byla v Česku překročena hranice sto milionů korun. Desítky milionů korun zaplatili v minulosti sběratelé také za obrazy Františka Kupky, Toyen nebo Emila Filly. Na popularitě nyní nabývá zejména současné umění, které ve světě dosahuje nejvyšších aukčních výsledků.