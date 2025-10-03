Přerovská Meopta po změně majitele vykázala více než miliardovou ztrátu
Společnost Meopta, která v Přerově vyrábí optické produkty pro průmyslové, vojenské a spotřební použití, vykázala v prodlouženém účetním období od října 2023 do konce loňského roku ztrátu 1,158 miliardy korun. Tržby firmy činily 4,265 miliardy korun. Ve srovnání s rekordním rokem 2022, kdy měla Meopta zisk 1,078 miliardy korun, tržby klesly o 773 milionů korun.
Prodloužení účetního období souvisí se změnou majitele a fúzí se společnosti Meopta-optika v říjnu 2023. Stoprocentní podíl v Meoptě tehdy získal nadnárodní investiční fond Carlyle Group. Informace pochází z výroční zprávy Meopty.
Jednatel Meopty Dušan Ševc upozornil, že ztráta 1,158 miliardy korun byla dána odpisem oceňovacího rozdílu, který vznikl při prodeji Meopty. Hodnota hospodářského výsledku proto není srovnatelná s předchozím obdobím. Částečně srovnatelným údajem je podle něj provozní hospodářský výsledek před úroky, odpisy a zdaněním, který od října 2023 do konce loňského roku činil 767 milionů korun. V roce 2022 obnášel 1,394 miliardy korun.
Meoptě loni klesly objednávky od zákazníků. „Pokles poptávky byl zapříčiněn především sníženým zájmem zákazníků v medicínském průmyslu, obranném průmyslu a u ostatních zákazníků průmyslové optiky. V nejvýznamnějším, tedy polovodičovém průmyslu, jsme dosáhli tržeb 2,240 miliardy korun, což představuje mírný nárůst,“ uvedl. Za průmyslové a vojenské optické aplikace utržila od října 2023 do konce loňského roku 3,579 miliardy korun. Za přenosné sportovní a vojenské optické přístroje Meopta inkasovala 501 milionů korun.
Nadnárodní investiční fond Carlyle Group koupil stoprocentní podíl Meoptě v roce 2023 od rodiny Rausnitzů. Zaplatil za něj za bezmála 16,1 miliardy korun. Meopta zaměstnává zhruba 1400 lidí, 90 procent produkce exportuje. V roce 2022 zvýšila čistý zisk o třetinu na rekordních 1,078 miliardy korun. Její tržby tehdy vzrostly o 1,364 miliardy korun na 5,038 miliardy korun, což byla nejvyšší hodnota v historii firmy. V roce 2023 Meopta od ledna do září utržila 2,75 miliardy korun a měla zisk 378,2 milionu korun.
Meopta letos dokončuje investici za 700 milionů do provozu zaměřeného na velmi přesné obrábění součástek pro polovodičový průmysl a do superčisté výroby optických dílů. Plný provoz v nich Meopta zahájí v prvním čtvrtletí příštího roku. Na jaře Meopta zahájila výrobu zaměřovacích technologií pro bojová vozidla pěchoty CV90, které britská skupina BAE Systems dodá armádám České republiky, Švédska, Dánska a Slovenska. Meopta má do roku 2030 vyrobit 500 zaměřovacích systémů pro obrněnce CV90 a ročně díky této zakázce získá stovky milionů korun.
Hlavním akcionářem Meopty-optiky byl dlouho Čechoameričan Paul Rausnitz. V roce 2018 ve věku 90 let zemřel. Přerovskou firmu poté vlastnil synovec Gerald Rausnitz a jeho syn David Rausnitz. Mezi zájemci o podíl v Meoptě byla firma Carl Zeiss a fond Carlyle Group, se kterým se vlastníci Meopty nakonec dohodli.