Zvolený americký prezident Donald Trump se ujme moci 20. ledna příštího roku. Bude to okamžik, který může výrazně zatřást i s roky zaběhlým a úspěšně expandujícím českým byznysem v zámoří. Ve hře je zavedení nebo zvýšení cel, ale i ještě štědřejší investiční pobídky motivující k přesunu byznysu z Evropy do Spojených států. Právě to je i jeden ze scénářů, který reálně zvažují v Česku vyrábějící tuzemské podniky.

Jak tvrdá cla Trump na Evropu uvalí, bude klíčové například pro Linet. Český výrobce nemocničních lůžek či ambulantních vozíků v USA generuje asi osmnáct procent svých ročních tržeb, v přepočtu více než 1,5 miliardy korun.

„Musíme kalkulovat mimo jiné i s tím scénářem, že v USA budeme muset vybudovat výrobní závod. Také je možné, že bychom některé díly dováželi z Česka do USA a tam by proběhla výroba a montáž,“ říká pro e15 Tomáš Kolář, ředitel Linetu. Podnik by tak do zámoří vyvezl díly s nízkou přidanou hodnotou, přičemž by ta vyšší vznikla až ve státech. I to může být cesta, jak omezit dopad vyšších cel.

„Faktický Trumpův statement bylo zavedení cel ve výši deseti procent, později dvacet procent na veškerý dovoz z Evropy. Visí to ve vzduchu, nesmíme to podceňovat,“ dodává Kolář. Důsledkem cel by podle něj bylo zdražení dotčených produktů, a to jak evropskými dovozci, tak jejich americkými konkurenty, kteří by zkrátka využili situace.

Majitel skupiny Wikov Martin Wichterle vyčíslil obrat v USA a Kanadě na více než jednu miliardu korun. Pokud by 78letý lídr Republikánské strany zavedl cla vztahující se i na průmyslové převodovky a vodní turbíny, které Wikov vyváží, zdražení - a tím snížení vlastní konkurenceschopnosti - by se český podnik nevyhnul. Jiné Trumpovy politiky by však mohly hrát naopak ve prospěch Wikova.

„Očekávám, že Trump povzbudí americkou ekonomiku. Může vzniknout silná investiční vlna, na které se svezeme, protože podniky, které těží suroviny nebo se zabývají obnovitelnými zdroji, patří mezi naše zákazníky. Trump navíc avizuje zvýšenou těžbu ropy, což by nám také pomohlo,“ věří Wichterle. Jeho převodovky se totiž používají například i při vrtání nebo čerpání ropy a plynu.

Donald Trump a cla (i) na Čechy

Když hovoří Trump o Evropě a clech, povětšinou zdůrazňuje automobilový průmysl. „Nekupují si naše automobily. Sami jich přitom v USA prodávají miliony a miliony. Ne, ne, ne. Zaplatí vysokou cenu,“ prohlásil zvolený prezident na předvolební akci v Pensylvánii. Pro četné české podniky, jenž vyváží díly do automobilů, to nebyl příjemný poslech. Ani pro Brano Pavla Juříčka, bývalého poslance hnutí ANO.

„Věřím, že Trump skutečně zavede nejméně desetiprocentní cla na dovoz aut z EU. Podle mého odhadu by to znamenalo pokles exportu aut přinejmenším o třicet procent,“ kalkuluje Juříček.

Stávající vývoj ho, jak tvrdí, nepřekvapuje, proto se na velmi reálný scénář už tři roky připravuje. Ve „státě broskví“ Georgii chystá novou továrnu, která už má mít zařízené zakázky pro americké automobilky Tesla a General Motors. Díky tomu, že Brano vyrobí díly v zámoří a ne v Česku, se vyhne hrozícím clům a může i získat údajně přislíbenou investiční pobídku od státu Georgia.

„Clo je nejkrásnější slovo, krásnější než láska,“ prohlásil v rámci předvolební kampaně Trump. Jeho lásku ke clům pocítí patrně i koncern Volkswagen, jenž významnou část vozů prodávaných v USA zhotovuje v Mexiku. Právě na zboží z Mexika a Kanady Trump uvalí – jak už dříve deklaroval – cla ve výši 25 procent.

V Mexiku investovala za účelem bezcelního vývozu do USA také česká ALBAform - nový závod na různé součástky otevřela teprve letos. Dosud úspěšná strategie se však může s nástupem Trumpa rychle zbortit, a to i řadě čínských společností, které prostřednictvím Mexika do USA vyváží.

Trump může mít i pozitivní dopad na prodeje

Turbulentní období čeká dost možná i úspěšné české zbrojaře, například i Colt CZ, dříve známou jako Česká zbrojovka. „Vnímáme to tak, že cílem prezidenta Trumpa je přimět výrobce, aby vyráběli v USA, a tím posilovali místní ekonomiku. Vývoj poptávky má z našeho pohledu větší dopad, než případná protekcionistická politika či pobídky,“ uvádí za Colt CZ Eva Svobodová.

Tradiční česká společnost sleduje vývoj velmi pozorně, neboť až polovina jejích tržeb plyne právě z USA. Výrobní závody zde sice má, další provozuje ale i v Kanadě a Česku.

V USA expanduje i Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada. Byznysem číslo jedna je tam pro ni malorážové střelivo, jehož výrobu v zámoří zajiťuje pro CSG 3800 zaměstnanců. „Cla na dovoz do USA by měla krátkodobě pozitivní dopad, protože výrobci z Evropy i Asie dodávají na americký trh levné střelivo,“ uvádí mluvčí skupiny Andrej Čírtek. Pro zajímavost dodává, že jednou z brzd tohoto byznysu je v současnosti nedostatek střelného prachu, jenž souvisí s bezpečnostní situací ve světě.

Řada ekonomů také varuje před proinflačním charakterem opatření, které Trump chystá: například snižování daní nebo omezení migrace do USA. Byznysy, které generují nízké marže – jako například malorážové střelivo – se tak mohou dostat pod ještě větší tlak.

Klíčový trh jsou USA i pro českého výrobce proudových motorů PBS Velká Bíteš. Prostřednictvím PBS Aerospace v Atlantě a díky aktivitám na Floridě, kde probíhá finální montáž a testování motorů, směřuje asi čtvrtina produkce PBS právě na americký trh.

„Zavedení protekcionistických opatření se nás díky strategii lokalizované výroby pravděpodobně nedotkne negativně. Trh leteckého průmyslu v USA může být naopak podpořen zvýšenými státními investicemi do obrany a infrastruktury. Protekcionistické kroky mohou ovlivnit globální dodavatelské řetězce a způsobit větší tlak na diverzifikaci zdrojů,“ uvádí mluvčí PBS Jan Petráček.

Spolumajitel českého výrobce dronů Primoco Ladislav Semetkovský se dopadů na obchod neobává předně proto, že jeho zákazníci povětšinou pochází z Evropy, Středního východu či Asie. Díky avizované podpoře americké ekonomiky a zbrojení však mohou posílit tamní konkurenti Primoca, kteří hrají v tomto segmentu dronů významnou roli na světovém trhu.

„Trump bude více šlapat do americké ekonomiky, to je logické a správné. Evropa bude pouze přihlížet s otevřenými ústy. Naše politiky to bohužel nenakopne, jsou tak hloupí, že neví, co dělat,“ říká Semetkovský.

Agentura CzechTrade konstatuje, že export z Česka do USA od ledna do října rostl meziročně o devatenáct procent na 111 miliard korun. Partneři v zámoří prý mají zájem o prohlubování spolupráce i s menšími a středně velkými českými firmami. „Trumpova administrativa bude pravděpodobně podporovat tradiční průmyslová odvětví – energetiku, automobilový průmysl či strojírenství,“ dodává Markéta Šebelová, zástupkyně ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade USA.