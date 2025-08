ETA

Logo společnosti ETA | Zdroj: Profimedia

Jeden z největších českých výrobců domácích spotřebičů, jehož název je odvozený ze slovního spojení „ElektroTechnické Aparáty“, vznikla v období druhé světové války, konkrétně v roce 1943. Tehdy se však ještě jmenovala ESA, neboli Elektrotechnocká společnost akciová. V roce 1948 byla společnost znárodněná. Od té doby až do roku 1995 nesla jméno Elektro-Praga, samotné spotřebiče byly z části označovány značkou ETA, jejíž ochranná známka byla zaregistrována v roce 1960, jiné však až do devadesátých let nesly název podniku.

Začátkem devadesátých let se firma dostává formou kuponové privatizace do soukromých rukou, prvními vlastníky byly privatizační fondy velkých bank. V roce 1996 se firma podle ochranné známky přejmenovává na ETA. Na konci tisíciletí se však společnost dostává do finančních problémů, proto jí v roce 2001 kupuje podnik Plastkov, pod jehož vlastnictvím vyráběla ETA i komponenty pro automobilový průmysl. Od roku 2011 patří firma pod skupinu HP Tronic, která mimo jiné vlastní i prodejce elektroniky Datart.