Ranní přehled: Trumpův proces finišuje. Austrálie stále hoří | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Globální stav nouze

Rychlý postup koronaviru přinutil Světovou zdravotnickou organizaci k tomu, aby vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Současné epidemii již podlehlo 213 osob a dalších téměř deset tisíc lidí je novým typem koronaviru nakažených. Koronavirus se tak již vyrovnal viru SARS, který řádil před 17 lety.

Konečně brexit

Tříapůlletá cesta je u konce. Velká Británie opustí o půlnoci středoevropského času Evropskou unii. Britský premiér Boris Johnson k odchodu z unie přednese projev, se společným prohlášením vystoupí také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéf Evropské rady Charles Michel a předseda Evropského parlamentu David Sassoli. I přes chystané oslavy je však radost přiznivců brexitu předčasná. Brexit naplno nastane až po jedenáctiměsíčním přechodovém období.

Nekončící požáry

Svět nyní sice začal zajímat pouze koronavir, avšak v krizi je i nadále Austrálie. Tamní úřady vyhlásily mimořádný stav pro hlavní město Canberru a okolí, protože vysoké teploty a silné větry by mohly způsobit, že se velký požár blízko metropole vymkne hasičům z kontroly. Je to první vyhlášení mimořádného stavu v oblasti od požáru v roce 2003.

Akcie za miliardy

Návrh na odkup zbývajících akcií, které ještě nevlastní, učinil výrobce nákladních aut Traton americkému výrobci Navistar International. Nabídka Tratonu, který patří do skupiny Volkswagen, se vyšplhala na 2,9 miliardy dolarů (asi 66,4 miliardy korun).

Proces „Trump“

Ke svému konci se chýlí proces ústavní žaloby proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ten vstupuje do kritické fáze. V ní se podle Trumpových stoupenců má očekávat definitivní vítězství amerického prezidenta. Žalobci i obhájci prezidenta budou mít čtyři hodiny na to, aby přednesli svá závěrečná prohlášení. Pak by se mělo rozhodovat o případném předvolání svědků, vyloučeno není ani závěrečné hlasování.