Airbus vrací úder. V Paříži získal obří zakázku, napodobil tím Boeing | E15.cz

Součástí dohody je kromě 32 nejmodernějších A321neo i úprava už domluveného kontraktu, který počítal s nákupem jiných letadel. Indigo Partners si místo nich pořídí právě A321neo. Letadla skupina distribuuje do aerolinek, ve kterých má podíl. Část půjde do služeb maďarských Wizz Air, zbytek poputuje do Čile, kde bude sloužit pod společností JetSmart.

Odborníci odhadují, že nákup 32 strojů vyjde zhruba na 4,5 miliardy dolarů. Odhad je založen na předpokladu, že cena jednoho A321neo je 129,5 milionu dolarů. Výrobci ale u větších objednávek většinou poskytují výrazné slevy.

Obchod je podle agentury Reuters pro evropského výrobce důležitý hlavně kvůli tomu, že včera podepsal konkurenční americký Boeing dohodu se skupinou International Airlines Group, která je mimo jiné majitelem British Airlines. Firmy se dohodly na prodeji dvou stovek problematických letadel 737 MAX. Jejich katalogová hodnota je 24 miliard dolarů (549 miliard korun).

Airbus má se skupinou Indigo Partners dlouhodobě dobré vztahy. Předloni v listopadu se firmy dohodly na rekordní zakázce na 430 letadel A320neo a A321neo. Jejich katalogová hodnota byla zhruba 1,1 bilionu korun.