Akcie automobilky Aston Martin klesly na rekordní minimum | E15.cz

Později akcie část ztrát smazaly a stouply na 4,35 libry. Stále to však znamená denní pokles o sedm procent. Akcie automobilky vstoupily loni na burzu za cenu 19 liber.

Automobilka minulý měsíc zhoršila svou prognózu prodeje na tento rok ze 7 250 na 6 400 vozů. Odkázala přitom na makroekonomickou nejistotu v Británii a Evropě, které se potýkají s pomalým hospodářským růstem a s rizikem odchodu Británie z EU bez dohody na konci října.

Slabší prodej v prvním pololetí - v době, kdy Aston Martin investuje do továrny ve Walesu, kde se bude montovat první sportovně-užitkový vůz automobilky - vedl mnoho investorů k otázce, zda společnost bude potřebovat dát dohromady více financí. To by mohlo vést k vydání dalších akcií a snížilo by to podíl současných akcionářů.

Zhoršení výhledu zvýšilo finanční tlaky na firmu. Ratingová agentura Moody's automobilce v červenci zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti, a Aston Martin si v důsledku toho půjčuje prostředky za méně výhodných podmínek.

Britský výrobce luxusních automobilů se v prvním pololetí propadl do ztráty 78,8 milionu liber (2,2 miliardy korun), zatímco o rok dříve hospodařil se ziskem 20,8 milionu liber. Firma, jejíž auta proslavil mimo jiné fiktivní britský agent 007, to zdůvodnila především slabou poptávkou v Evropě.

Automobilka prochází plánem restrukturalizace, a to už od roku 2014, kdy její otěže převzal výkonný ředitel Andy Palmer. Jeho cílem je obnovit a posílit modelovou řadu a přesunout se do nových segmentů. Prvním takovým výrazným krokem této strategie má být představení nového SUV modelu s názvem DBX. To je v plánu v nejbližších měsících. "Bude to nejkrásnější ultraluxusní corssover na trhu," nešetří sebevědomím Palmer.