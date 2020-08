Akcie čínského rivala Tesly jen letos vzrostly o 240 procent | E15.cz

Čínská startupová hvězda a výrobce elektromobilů Nio dohání Teslu v akciové rally. Poté, co firmě v době pandemie hrozil dokonce bankrot, si znovu připisuje nová a nová burzovní maxima. Od začátku roku už se její akcie zhodnotily o 240 procent. Automobilka, která je největším čínským konkurentem Tesly, také oznámila, že se chystá expandovat i do Evropy. Informoval o tom server CNBC .

Společnost Nio, která je na newyorské burze jen asi dva roky, si kvůli finanční tísni prošla krizí, během níž se výrazně proměnila. Z firmy odešla řada vysoce postavených manažerů, včetně jednoho ze spoluzakladatelů firmy a výrazně klesl i počet řadových zaměstnanců.

Během pandemie však přišla záchrana z jihovýchodní městské prefektury Che-fej. Čínský start-up si od tamních soukromých i veřejných investorů zajistil jednu miliardu dolarů. V červnu pak výrobce elektromobilů pokořil rekord, když dodal 3740 vozů a za celé druhé čtvrtletí překonal hranici deseti tisíc dodaných elektroaut.

„Už ve druhé polovině roku bychom chtěli pronikat i na trhy, které jsou elektromobilitě vyloženě nakloněné. Například do evropských zemí,“ řekl spoluzakladatel a šéf firmy William Li. Konkrétní země ale nejmenoval. Automobilka podle něj však dělá vše pro to, aby nejdéle do roku 2024 působila na všech hlavních světových trzích.

Čínský výrobce elektromobilů je nicméně těmto cílům zatím stále ještě velmi vzdálen, navíc Tesla – jeho hlavní rival – roste ještě rychleji. Ve druhém čtvrtletí americká značka dodala více než 90 tisíc vozů, přičemž jedna čtvrtina příjmů pocházela z Číny. Musk navíc chystá expanzi i v Evropě. V Berlíně už za tímto účelem staví novou gigatovárnu, kde bude vyrábět vedle elektromobilů i baterie.

Hodnota akcie Tesly letos vzrostla o 378 procent a překonala hranici dva tisíce dolarů.