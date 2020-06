Polsko spoléhá v otázce jádra na nebývalou podporu Američanů | E15.cz

Zatímco se Češi trápí s přípravou výstavby jediného nového jaderného reaktoru, který by měl podle nejoptimističtějších plánů začít vyrábět elektřinu v roce 2036, Poláci přicházejí s mnohem ambicióznějšími vizemi. První atomový blok chtějí mít v provozu do roku 2033 a o sedm let později by mělo chrlit energii pro polské domácnosti a průmysl hned šest nových reaktorů s celkovým instalovaným výkonem šest až devět gigawattů.

Jak minulý týden potvrdila návštěva polského prezidenta Andrzeje Dudy ve Washingtonu, vláda ve Varšavě spoléhá na to, že jim nové odvětví energetiky v tradičně „uhelné“ zemi pomohou vybudovat Američané. Spojené státy byly kolébkou atomové energie a navzdory současným problémům tamního jádra zatím stále provozují nejvíce reaktorů na světě.

Úsměvné plány?

Mnozí pozorovatelé se podobným projektům spíše smějí. Polsko plánuje výstavbu atomových elektráren už desítky let a zatím nepostavilo ani jednu – pokud nepočítáme experimentální reaktory. Český vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl před časem v rozhovoru pro časopis All for Power prohlásil, že splnění polských plánů je jen málo pravděpodobné. Poláci na rozdíl od Čechů začínají prakticky od nuly a bude pro ně složitější zajistit funkční jaderný dozor a veškerou potřebnou infrastrukturu.

Přesto je současná situace jiná než v minulosti. Vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) sice získala pověst rozhodného obhájce uhelných elektráren, ale její ministři dnes dávají jasně najevo, že energetiku čeká zásadní transformace.

Uhlí se dosud v Polsku podílí na výrobě elektřiny ze tří čtvrtin, což je v době evropského omezování emisí skleníkových plynů zjevně neudržitelné. Varšava sází na nové technologie a takovou je pro ni i jádro.

Partnerství na 60 let

Návštěva prezidenta Andrzeje Dudy v Bílém domě a jeho setkání s Donaldem Trumpem měly především posílit Dudovy šance na znovuzvolení a nepřinesly žádné konkrétní finální dohody. Přesto vyplulo na povrch o něco více podrobností o tom, jak by měla spolupráce obou zemí vypadat. Polský vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Piotr Naimski v rozhovoru pro tamní rozhlasovou stanici RMF FM naznačil, že by mělo jít o partnerství minimálně na 60 let.