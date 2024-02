Měl to být další velký trhák Applu. Produkt, kterým si jedna z nejhodnotnějších firem světa rozšíří produktové portfolio, výrazně navýší obrat a ještě silněji uzamkne uživatele ve svém ekosystému. Místo toho tajemstvími opředený projekt Titan končí. Apple vzdal dekádu dlouhou a miliardy dolarů drahou snahu o to, aby se zařadil po bok Tesly a přivedl na trh supermoderní elektrické auto bez volantu a pedálů, zato s vyspělým softwarem, který by nahradil řidiče. A dost možná udělal dobře.

Své rozhodnutí sdělila firma zaměstnancům v úterý, pro média ho nekomentovala, uvedla agentura Bloomberg. Na Apple Car pracoval tým o zhruba dvou tisících lidech. Třetina z nich se přesouvá do divize, která pracuje na umělé inteligenci. Na oblasti, kterou Apple upřednostnil a vyhodnotil jako mnohem perspektivnější než výrobu vlastního elektromobilu. Patrně i proto, že v AI zaostává za Alphabetem, Amazonem či Microsoftem.

Překvapivý verdikt vzbuzuje řadu otázek. Například tu, zda v sídle Tesly, lídra trhu s částečně autonomními elektromobily, bouchají šampaňské, nebo pěstí do stolu. Automobilce Elona Muska ubyl další konkurent, který by se díky své velikosti a síle mohl do budoucna řadit k nejvýznamnějším soupeřům.

Na druhou stranu ale lze číst ústup Applu i tak, že raději odepíše miliardy dolarů, které investoval do vývoje, než aby se naplno pustil do byznysu, který ve skutečnosti slibuje menší potenciál, než jaký si automobilky vysnily. I Apple se v minulosti s některými projekty spálil, například s tabletem JooJoo v roce 2009, historicky ale prokazuje pozoruhodnou schopnost správně rozeznat, do čeho se pustit.

Trh s čistě elektrickými vozy ochlazuje, jejich prodeje rostou pomaleji, než odvětví očekávalo. Teslou vyvolaná cenová válka rozzářila oči nejednoho zákazníka, marže výrobců ale smrskla. Byly to právě i obavy o dostatečnou ziskovost, kvůli kterým Apple z ambiciózního plánu vycouval. Plánovaná cena vozu se přitom měla pohybovat poměrně vysoko – kolem jednoho sta tisíc dolarů, tedy zhruba dvou a čtvrt milionů korun.

Akcie Applu reagovaly mírným růstem

Apple generuje více než polovinu tržeb z iPhonů, vstup na trh s hypermoderními elektromobily by mu tak výrazně rozšířil příjmy o úplně nový segment. Analytici Bloombergu Anurag Rana a Andrew Girard i tak rozhodnutí Applu kvitují. Zatímco trh s elektromobily zpomaluje, generativní umělá inteligence podle nich slibuje dlouhodobý potenciál slibných zisků. Pozitivně přijal zamávání bílou vlajkou i trh. Akcie Applu po zveřejnění zprávy totiž zpevnily a před koncem úterního obchodování na burze připisovaly sedm desetin procenta.

„Projekt Titan byl celou dekádu zahalen tajemstvím a vzbuzoval různá očekávání. Osobně jsem byl skeptický – automobil je úplně jiný byznys než spotřební elektronika, kde Apple exceluje. Zejména když ambice zahrnovala autonomní vůz, jehož vývoj a testování by zabralo pět až deset let. Zřejmě se také internímu týmu nedařilo přijít s dost přelomovým produktem, který se Apple vždy snaží představit a disruptovat trh,“ domnívá se expert EY na automobilový průmysl Petr Knap.

Původně Apple cílil na plně autonomní vůz, který se řídí zcela sám. Postupně ale z vysokých cílů slevoval. Patrně i proto, že měl jen omezenou, nikoliv početnou skupinu aut, která by v průběhu let sbírala data v reálném provozu, jak to činí třeba Tesla. Zároveň neměl dostatečné know-how, jak rozsáhlou flotilu budovat a těžit z dat. Ze silnic Apple nicméně nemizí, dál bude rozvíjet aplikaci CarPlay a další služby.