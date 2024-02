Poptávka po čistě elektrických automobilech roste pomaleji, než se očekávalo, a to nejen v Česku a Evropě, ale i ve Spojených státech. Naposledy zklamal investory svým výhledem na letošní rok americký startup Rivian. Ten dokonce od letoška neočekává vůbec žádný růst – plánuje totiž vyrobit stejné množství SUV a pick-upů jako loni, tedy 57 tisíc. Vidina rychlé expanze je ta tam, trh se vozy s baterií pod podlahou do velké míry už nasytil. Pociťují to i tradiční velké automobilky jako General Motors nebo Ford, pomalejší růst zámořského trhu hatí plány také Volkswagenu nebo Stellantisu.