Armádě hrozí, že nedosáhne na evropské miliardy na výzkum a nové technologie | E15.cz

Vesmír, umělá inteligence nebo biotechnologie. To jsou některé z hlavních strategických oblastí, kde se NATO hodlá rozvíjet. Nutnosti čelit globálním hrozbám v podobě rostoucích armádních výdajů Ruska a Číny si je vědoma i Evropská unie. Do inovací pro vojáky hodlá do roku 2027 investovat v rámci nového fondu 8,9 miliard eur, v přepočtu přes 226 miliard korun. Část prostředků by mohly získat také tuzemské univerzity, firmy i rezort obrany.