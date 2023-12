Armáda si chce ponechat celé letiště, kde měla stát gigafactory | e15.cz

Bývalé armádní letiště v Líních u Plzně, kde měla původně vzniknout továrna na baterie do elektroaut.

Armáda ČR si chce ponechat celé letiště Líně u Plzně, kde nakonec koncern Volkswagen nebude stavět továrnu na baterie do elektroaut. Vojáci tam nechtějí žádný průmysl. Po úterním jednání s náměstkem ministra obrany Danielem Blažkovcem a zástupcem náčelníka generálního štábu armády Miroslavem Hlaváčem to řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti).

„Armáda si nechá areál úplně celý. V žádném případě, ani z části, tam nechtějí průmyslovou výrobu. Bude tam mít (armáda) záložní vojenské letiště, stejně jako ho tam má teď. S tím, že my teď jednáme o tom, aby tam bylo maximální využití i pro civilní letiště,“ uvedl hejtman. Ministerstvo obrany a armáda jsou podle něho nakloněny tomu, aby tam byl civilní provoz, ale podmínky a rozsah se teprve stanoví.

Kraj podle hejtmana bude bojovat za to, aby byl na letišti civilní provoz v maximálně možném režimu a aby tam mohly zůstat všechny subjekty, které tam teď působí - tedy letecké školy, parašutisti a soukromí piloti. Dále teď začne řešit s ministerstvem obrany změny zásad územního rozvoje, tedy krajského územního plánu, jehož dosavadní verze počítá v Líních s možnými 700 hektary industriální zóny. „Nová změna zásad bude zřejmě akceptovat jejich připomínky v souvislosti s budoucím využití areálu armádou,“ prohlásil Špoták.

Podle něj tam bude chtít armáda zřejmě vybudovat základnu aktivních záloh. „Takže budeme pravděpodobně dělat novou změnu zásad územního rozvoje a s největší pravděpodobností tam nebude už žádný prostor vyhrazený pro průmyslovou zónu,“ upřesnil hejtman.

Ministerstvo obrany s armádou by teď kraji měly do několika měsíců předložit požadované parametry území. „Tedy jestli tam chtějí nějaké silnice, nové objekty, požární nádrže a další. To bude určitě trvat několik měsíců,“ řekl Špoták.

Armáda si zřejmě navrhne vlastní změny zásad územního rozvoje, které vlastně zruší potenciální průmyslovou zónu a bude v nich plán rozvoje celého území. Požadované změny krajského územního plánu, které by zpracovávala odborná firma, by pak platilo ministerstvo obrany.

Volkswagen už o lokalitu nestojí

Na základě původního usnesení vlády měl v Líních vzniknout strategický podnikatelský park s gigafactory za 120 miliard korun. Volkswagen ale 1. listopadu oznámil, že další gigafactory v Evropě zatím nechce.

Původní plán Volkswagenu počítal s vybudováním šesti továren s celkovou kapacitou 240 gigawatthodin. V různé fázi přípravy jsou nyní závody ve švédském Skellefteå, dolnosaském Salzgitteru a španělské Valencii. Ty by měly pokrýt potřeby VW v oblasti baterií až do roku 2028. Volkswagen tak nepotřebuje zahájit výstavbu další továrny před rokem 2025, citovala už dříve agentura Reuters člena představenstva koncernu Thomase Schmalla.

Zatímco v Česku dosud žádná továrna na baterie do elektromobilů nestojí, v Polsku, Maďarsku či Německu je takových projektů hned několik. Hlavně první dva jmenované státy dokázaly přilákat největší asijské investory a lídry trhu jako CATL, LG, SK ON nebo Samsung SDI.