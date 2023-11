Gigaproblém gigafactory. Česko není připravené na investice 21. století | e15.cz

Téměř dva roky se táhnoucí debaty a jednání o tom, jestli koncern Volkswagen postaví v tuzemsku továrnu na baterie do elektromobilů za 120 miliard korun, odhalily alarmující neschopnost Česka přitáhnout velké investory do klíčových projektů. A to ve chvíli, kdy světoví lídři automobilového průmyslu, který tvoří desetinu českého HDP, rozhodují o stěžejních investicích pro následující desítky let.