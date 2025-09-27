Automobilka BMW otevřela v Maďarsku továrnu na výrobu elektromobilů
Německá automobilka BMW v pátek slavnostně otevřela novou továrnu na výrobu elektromobilů v maďarském městě Debrecín. Investice do továrny činí dvě miliardy eur, téměř 49 miliard korun, a zahrnují rovněž závod na baterie. Informovala o tom agentura APA.
Nová továrna v současnosti zaměstnává dva tisíce lidí, její produkce by měla činit 150 tisíc vozů ročně. Komplex zahrnuje dvaadvacet budov na ploše 400 hektarů a patří k největším závodům automobilky BMW.
Maďarský premiér Viktor Orbán ve svém projevu při slavnostním otevření označil továrnu za „fantastickou a úžasnou“. „My Maďaři máme rádi rychlost, agresivní řazení, rádi jezdíme napříč zemí, ale očekáváme také stabilitu a bezpečnost. BMW je přesně takové auto,“ prohlásil.
Automobilový průmysl je důležitou součástí maďarské ekonomiky. Továrny mají v zemi také například německé automobilky Mercedes-Benz a Audi.