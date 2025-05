Již ve středu se na změně emisních norem CO2 shodli zástupci členských států EU. Nyní musí předpis ještě formálně schválit Rada EU na některém ze svých nejbližších zasedání a norma začne platit.

Návrh Evropské komise podpořilo 458 europoslanců z 573 přítomných, proti jich bylo 101. Hlasování se zdrželo 14 členů Evropského parlamentu.

Cílem navrhované změny je podpořit evropský automobilový průmysl, který prochází rychlými technologickými změnami a čelí rostoucí konkurenci. Automobilový průmysl zaměstnává zhruba 13 milionů lidí a vytváří 14 procent hrubého domácího produktu v Evropské unii.

Návrh je součástí akčního plánu Komise pro evropský automobilový průmysl, který unijní exekutiva představila 5. března. Navazuje na strategický dialog o budoucnosti automobilového průmyslu, který zahájila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na konci ledna a jehož součástí byla otevřená veřejná konzultace a diskuse s průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami s cílem řešit nejnaléhavější výzvy, kterým toto odvětví čelí.

„Evropská komise navrhla cílenou změnu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová auta a dodávky,“ uvedla unijní exekutiva na začátku dubna. Nová flexibilita znamená zprůměrování emisních cílů za tříleté období let 2025, 2026 a 2027. „Tento přístup umožňuje výrobcům vyrovnat jakékoli nadměrné roční emise překonáním cíle ve zbývajících letech. Tato dodatečná flexibilita pomůže chránit kapacitu průmyslu investovat do čistého přechodu při zachování cíle pro rok 2025 a udržení průmyslu na cestě k dalšímu kolu snižování emisí,“ dodala tehdy komise.

Europoslanci ODS chtěli větší změny

„Náš návrh na flexibilnější výpočet emisí pro nově prodaná auta od tohoto roku (za tři roky místo jednoho) právě prošel v hlasování Evropského parlamentu. Automobilkám to pomůže lépe plánovat, zvládat výkyvy poptávky a zároveň jim tím dáváme potvrzení, že jejich investice do dekarbonizace mají pevnou oporu,“ uvedl český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) z frakce Evropské lidové strany (EPP). „Jsem přesvědčen, že jde o rozumný kompromis, a těší mě, že Evropská komise i většina europoslanců sdílejí stejné stanovisko. Odklon od dohodnutých cílů by byla chyba,“ dodal. Udržitelná doprava podle něj nejen přispívá ke zmírnění klimatické změny, ale zároveň zlepšuje kvalitu ovzduší, a tím i zdraví obyvatel.

Jeho kolegyně ze stejné frakce Danuše Nerudová (STAN) považuje schválení návrhu za zatím největší pragmatickou změnu Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu) v tomto mandátu Evropského parlamentu. „Upravujeme normy tak, aby nezatěžovaly evropský – a zejména český – průmysl a konkurenceschopnost. Zároveň však toto opatření nijak nebrzdí investice do nízkoemisní mobility,“ dodala.

Ondřej Krutílek (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) sdělil, že má z dnešního hlasování „smíšené pocity“. „Na jednu stranu jsem rád, že se automobilkám konečně uleví od hrozících pokut. Na druhou stranu to, co se přijalo, není dostatečné. České a evropské automobilky žádaly o prodloužení období pro výpočet pokut na pět let, dostanou jen tři,“ uvedl Krutílek. „Zkoušeli jsme za naši konzervativní skupinu ECR prosadit pětileté období, ale bohužel většina Evropského parlamentu včetně největší skupiny EPP byla proti,“ dodal.

Podobný názor zastává i jeho kolega z ODS a ze stejné frakce Alexandr Vondra. „Představovali jsme si mnohem zásadnější změnu. Už od loňského podzimu jsme navrhovali, aby byly pokuty úplně zrušeny, protože automobilkám budou škodit v každé podobě,“ uvedl s tím, že podle všech kalkulací výrobci automobilů během tří let nedoženou deficit způsobený současným propadem prodeje elektromobilů. „Pokud si komise myslí, že to stačí k uspokojení tohoto odvětví, měla by přijet do Česka a vyslechnout si názory našich výrobců vozidel,“ dodal Vondra.