Avia ukončila výrobu aut | E15.cz

"Projekt Avie na elektrický pohon je v současnosti zmrazen a s anglickým partnerem se nejedná. Podepsala se na tom i pandemie nemoci covid-19," uvedl mluvčí skupiny Andrej Čírtek.

Automobilka předtím vyráběla dieselová nákladní auta, jejich výrobu ukončila na konci loňského roku. "Letos výroba nových vozidel neběží. Kvůli změně evropských norem by byla nutná nová homologace. Snížilo by to rentabilitu malosériové výroby v této kategorii, kde dominují masoví výrobci," řekl mluvčí.

Společnost navíc zastavila i výrobu aut s pohonem 4x4 na zakázku, kterou původně hodlala udržet, píší Hospodářské noviny.

Firma patří od roku 2016 Czechoslovak Group Michala Strnada. Do Přelouče v témže roce přestěhovala výrobní linku z pražských Letňan. Výrobu zahájila na sklonku následujícího roku. Dřív podnik patřil indické skupině Ashok Leyland Motors, která v České republice v roce 2013 ukončila výrobu.