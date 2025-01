Americký prezident Joe Biden se rozhodl zablokovat plánované převzetí americké ocelárny U.S. Steel japonskou firmou Nippon Steel za 14,9 miliardy USD (364,8 miliardy Kč). Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Rozhodnutí by mohlo být oznámené již v pátek. Americká ocelárna vlastní i košické železárny U.S. Steel Košice, dříve Východoslovenské železárny.