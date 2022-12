Bilionová evropská energetická krize může trvat roky | E15.cz

Evropská cesta ze závislosti na ruských fosilních palivech a z energetické krize bude ještě trnitá. Země na starém kontinentu utrácejí stovky miliard dolarů za to, aby spotřebitelům ulehčily situaci. Další úlevu by měl přinést nouzový cenový strop na plyn, na kterém se v pondělí dohodli unijní ministři zodpovědní za energetiku. Vysoké ceny energií se však mohou držet ještě roky. Sílí navíc kritika investic do infrastruktury na dovoz LNG, které jdou proti duchu unijních plánů na snižování emisí.