Boeing se chystá ukončit výrobu letadel Jumbo Jet | E15.cz

Americká strojírenská společnost Boeing se chystá ukončit výrobu svých velkokapacitních letadel 747, přezdívaných Jumbo Jet. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informuje agentura Bloomberg. Boeing tato letadla vyrábí zhruba 50 let, poslední letoun z nejnovější řady 747-8 by podle zdrojů měl továrnu firmy v Seattlu opustit zhruba za dva roky.

Letouny Jumbo Jet vstoupily do služby v roce 1970, jako první je na linku z New Yorku do Londýna začaly nasazovat aerolinky Pan Am. Během půl století se vyrobilo přes 1550 „sedmčtyřisedmiček“, v posledních letech ale o tento typ letadla zájem pomalu upadal - i v důsledku příchodu Airbusu A380, kterému od podzimu 2007 patří pozice největšího dopravního letounu k přepravě cestujících.

Během let prošel Boeing 747 řadou vylepšení, první varianta se jmenovala 747-100 a přes verze 200 a 300 vedla cesta ke „čtyřstovce“, která byla zařazena do služby koncem 80. let. Nejnověji se v roce 2010 představila verze 747-8.

Boeing podle agentury Bloomberg zatím o plánech na ukončení výroby neinformoval své zaměstnance. Airbus již loni kvůli slabému zájmu oficiálně oznámil záměr výrobu letadel A380 postupně ukončit, poslední stroj hodlá vyrobit v příštím roce.

Letos výrobce letadel tvrdě zasáhla koronavirová krize, která vedla k prudkému omezení letecké dopravy. Boeing na konci května oznámil, že hodlá zrušit asi deset procent pracovních míst, což se dotkne zhruba 16 tisíc zaměstnanců.

Airbus tento týden představil plány na zrušení 15 tisíc pracovních míst. To odpovídá více než deseti procentům jeho celkové pracovní síly. Podnik zároveň uvedl, že s návratem letecké přepravy na úrovně z období před příchodem koronavirové krize nepočítá dříve než v roce 2023. Varoval také, že by to mohlo být až v roce 2025.