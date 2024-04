Evropa je polomrtvá. Pokud se chtějí české firmy uživit, musí expandovat do zámoří nebo Asie. V rozhovoru s e15 to alespoň prohlásil majitel skupiny Brano Pavel Juříček. Jeden z největších výrobců automobilových dílů proto v současnosti připravuje svou první továrnu ve Spojených státech. Brano sice na tamní trh dlouhodobě dodává, ve "státech" ale zatím nikdy nevyrábělo. K takovému kroku ho donutila až americká automobilka Tesla. Manažeři podniku s miliardovými tržbami proto nyní letí do zámoří vyjednávat o vznikajících kontraktech.