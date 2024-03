Obtíží s výrobou vlajkového elektrického modelu se Škoda Auto hned tak nezbaví. Nedostatečné dodávky elektromotorů ze závodu Volkswagenu v německém Kasselu potrvají ještě do poloviny tohoto roku. Poté by už měla mladoboleslavská automobilka patrně znovu vyrábět enyaqy v požadovaném množství. V rozhovoru pro e15 to uvedl člen představenstva Škody Martin Jahn s tím, že se z těchto důvodů v prvním pololetí nevyrobí řádově tisíce těchto elektromobilů. I přes delší dodací lhůty a omezování státních podpor však poptávka na evropských trzích stoupá, podle Jahna se modelu daří i v klíčovém Německu.