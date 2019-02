Brexit bez dohody děsí automobilky v Británii, Ford už plánuje přesun výroby | E15.cz

Automobilka předsedkyni vlády Therese Mayové oznámila, že se připravuje na možnost přesunu výroby do zahraničí, napsal o tom britský deník The Times. Tvrdý brexit by podle vyjádření značky znamenal náklady ve výši až miliardy dolarů.

Tvrdý brexit může britskému autoprůmyslu způsobit citelné ztráty. Nejistota kolem odchodu Britů z EU byla jedním z faktorů, proč se japonská automobilka Nissan rozhodla zrušit plány na výrobu nového SUV X-Trail v britské továrně a přesunout celou produkci modelu do Japonska.

The Times rovněž tvrdí, že podle slov jednoho z účastníků zmíněného hovoru podobně uvažují i další automobilky. Výrobci se obávají vyšších cel, nedostatku pracovní síly a narušení dodavatelských řetězců. Server Autocar uvedl, že vláda proto připravuje balíček finanční podpory pro firmy zasažené britským odchodem bez dojednané smlouvy.

Ford je v Británii nejprodávanější značkou. Na ostrovech vlastní dvě továrny, ve kterých vyrábí motory pro svá auta. Zaměstnává tam zhruba 13 tisíc lidí.