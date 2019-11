British Steel možná koupí Číňané | E15.cz

Čínská společnost Jingye Group jedná o převzetí firmy British Steel, která je druhým největším výrobce oceli v Británii. Zaplatit by mohla kolem 70 milionů liber (2,1 miliardy korun), uvedla to agentura Reuters. Britský podnik v květnu vstoupil do likvidace a konkurzní správce ho udržuje se ztrátou v provozu. Převzetím by čínský podnik mohl v Británii zachránit tisíce pracovních míst.