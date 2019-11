Světlík postavil miliardovou továrnu v Bělorusku | E15.cz

Cylinders Bel je výrobním i distribučním zázemím holdingu pro země Eurasijské ekonomické unie. „Počáteční objem výroby je více než 100 tisíc ocelových lahví určených zejména pro distribuci technických plynů, dále pro strojírenství, automobilový průmysl, požární systémy, potravinářství a další oblasti,“ uvedla mluvčí holdingu Eva Kijonková. Provoz je plně automatizovaný, nová továrna má zhruba 40 zaměstnanců.

„O nový projekt v této části světa jsme usilovali několik let a nyní jsme díky spolehlivému partnerovi dospěli k jeho úspěšné realizaci,“ uvedl generální ředitel Cylinders Bel Vladimír Kufa.

Currently from Belarus🇧🇾: Cyl Bel opening ceremony, new production plant of Cylinders Holding located in Orsha, 220 km from Minsk 🍾🎗 pic.twitter.com/QU7ezWHEej