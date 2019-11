British Steel koupí čínská firma Jingye | E15.cz

Čínská společnost Jingye Group se dohodla na koupi britského výrobce oceli British Steel. Oznámil to konkurzní správce britského podniku. Dohoda by mohla v Británii zachránit tisíce pracovních míst. Společnost British Steel v květnu vstoupila do likvidace a konkurzní správce ji udržuje se ztrátou v provozu.